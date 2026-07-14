Un candidato árabe en primer plano... La «UEFA» planea destituir a Infantino y busca un sustituto

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afronta un desafío sin precedentes ante el aumento de llamamientos europeos para encontrar un candidato fuerte que le desafíe en las próximas elecciones, en un contexto de crecientes desacuerdos con la UEFA.

Según el sitio británico «TALKSPORT», las federaciones europeas gestionan un candidato propio tras la expectativa de Infantino de ser reelegido por aclamación.

La polémica por la tarjeta roja agrava la crisis.

La tensión aumentó tras conocerse que Infantino recibió una llamada del presidente estadounidense Donald Trump, quien le pidió revisar la tarjeta roja al delantero Folarin Balogun en el Mundial 2026.

La UEFA respondió con un comunicado contundente en el que acusaba a la FIFA de «sobrepasar los límites». Infantino, por su parte, defendió la independencia de la Comisión de Disciplina, que levantó la sanción sin dar explicaciones claras, más allá de una «valoración personal».

¿Quién se enfrentará a Infantino?

Alexander Čeferin, presidente de la UEFA, es el candidato más probable, pero prefiere permanecer en su cargo y no competir directamente con Infantino.

Las federaciones de Bélgica, Polonia y otros países europeos barajan a Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, aunque todo indica que no se presentará; si lo rechaza, Polonia respaldará a Dariusz Miodowski, dueño del Legia de Varsovia.

Fuera de Europa, se mencionan a Víctor Montagliani (CONCACAF) y Patrice Motsepe (CAF), aunque el primero se mantiene en su cargo y el segundo prefiere esperar hasta 2031.

El mayor reto europeo

El mayor obstáculo para las federaciones de la UEFA que quieren derrocar a Infantino es que sus planes de ampliar el Mundial a 64 selecciones, y su plan de ampliar la Copa Mundial de Clubes a un torneo bienal, gozan de amplio respaldo en la Confederación Africana de Fútbol, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la Confederación Asiática de Fútbol.

Estos planes de expansión ofrecen a los países pequeños y medianos mayores oportunidades de participar en los grandes torneos y obtener mayores ingresos económicos, lo que hace que Infantino goce de gran popularidad fuera del continente europeo y complica la tarea de cualquier candidato europeo que pretenda competir con él en las próximas elecciones.