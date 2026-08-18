El club saudí Al-Ittihad disputará 8 partidos en la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Élite de Asia para la temporada 2026-2027, según el nuevo sistema de la competición, con 4 encuentros en su estadio y 4 fuera de casa.

La edición 2026-2027 de la Liga de Campeones de Élite de Asia constituye la cuadragésimo quinta edición del torneo de clubes más importante del continente asiático, organizado por la Confederación Asiática de Fútbol, y representa además la tercera edición desde el cambio de nombre del torneo a «Liga de Campeones de Élite de Asia».

La temporada 2026-2027 supone una nueva etapa en la historia del torneo, después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara, el 24 de abril de 2026, el aumento del número de clubes participantes en la fase de liga de 24 a 32 equipos, con 16 clubes en cada una de las zonas Oeste y Este.

Rivales del Al-Ittihad en su estadio

«El Decano» disputará 4 partidos en su estadio ante los siguientes clubes:

Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

Al-Gharafa de Catar.

Pakhtakor de Uzbekistán.

Rivales del Al-Ittihad fuera de su estadio

«El Decano» jugará 4 partidos fuera de su estadio ante:

Al-Sadd de Catar.

Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Neftchi de Uzbekistán.

Al-Shamal de Catar.

El Al-Ittihad afrontará un recorrido exigente en la fase de liga, ya que el sorteo lo enfrenta a rivales de diferentes escuelas futbolísticas en la zona Oeste, lo que le obliga a lograr los mejores resultados en sus ocho partidos para asegurar la clasificación a las rondas eliminatorias y seguir compitiendo por el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia.