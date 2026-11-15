Un camino inverso de 80 millones de euros: el Milan recurre a Kaká para arrebatarle una estrella al Real Madrid

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El Milan considera que recuperar la relación con una de sus antiguas estrellas podría abrirle el camino hacia un fichaje destacado procedente del Real Madrid, en medio de la búsqueda del club italiano de un nuevo delantero y con más de una parte implicada en las negociaciones.

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El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" señaló que Kaká podría desempeñar un papel en ayudar al Milan a fichar a su compatriota Endrick durante el mercado de fichajes de invierno, el próximo enero, poniéndose en contacto con el jugador y convenciéndolo de vivir una nueva experiencia en San Siro.

El club italiano estudia presentar una oferta al Real Madrid para llevarse cedido al delantero brasileño, incluyendo en el acuerdo una cláusula de compra por unos 60 millones de euros, además de variables económicas. El movimiento llega en un momento en el que el equipo del entrenador Rúben Amorim busca un nuevo delantero durante enero.

Gerry Cardinale, propietario del Milan, mantiene una buena relación con la agencia "Roc Nation", encargada de representar a Endrick, y ya había pedido el verano pasado que se le informara de cualquier decisión relacionada con el futuro del jugador, lo que refleja el interés del club italiano por incorporarlo desde hace tiempo.

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El interés por el delantero brasileño no se limita al Milan, ya que el club Roma también sigue su situación, junto a clubes de Inglaterra y Francia que vigilan la posibilidad de ficharlo durante el próximo periodo, según lo que recogió el sitio Defensa Central del diario italiano.

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En este contexto, Kaká, exestrella del Milan y del Real Madrid, podría intervenir para hablar con su compatriota sobre la esperada experiencia en Italia. Su posible papel se centraría en convencer al jugador, mientras que los detalles económicos y las condiciones del traspaso, incluido lo que ocurra tras el final de la cesión, seguirán sujetos a las negociaciones entre ambos clubes.

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El fichaje de Endrick: las opciones del Milan y la cláusula del Madrid

Las opciones que se le plantean al Milan incluyen fichar a Endrick en calidad de cesión con opción de compra, o acordar la obligatoriedad de compra al final de la temporada. En el primer caso, el club italiano tendrá la decisión sobre si retener al jugador, mientras que la segunda opción le obliga a cerrar el fichaje según las condiciones acordadas desde enero.

Entre las cláusulas que podrían entrar en el acuerdo figura que el Real Madrid conserve el derecho de recomprar a Endrick por 80 millones de euros, en caso de que pase definitivamente al Milan y el club español desee recuperarlo en el futuro. Esta condición le da al equipo blanco la oportunidad de devolver al delantero a sus filas si decide prescindir de él en la etapa actual.

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Según informes de medios españoles, Endrick quiere abandonar el Real Madrid durante el mercado de fichajes de invierno, debido a su necesidad de conseguir más minutos de juego, en un momento en el que la directiva del club parece dispuesta a escuchar las ofertas presentadas para incorporarlo. Por otro lado, José Mourinho quiere mantener al delantero brasileño entre las filas de su equipo, por lo que su próximo destino sigue ligado a lo que arrojen las negociaciones.

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