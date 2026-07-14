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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un cambio triste: Saliba imita a la estrella marroquí en el Mundial

Francia vs España
Francia
España
World Cup
W. Saliba
Marruecos
R. Saiss
Francia
España
EE. UU.
Marruecos

El defensa francés abandonó antes de tiempo el partido contra España

William Saliba, defensa francés, imitó a la estrella marroquí al ser sustituido en el partido contra España.

La selección española se midió a Francia este martes en Dallas, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el 30’, el defensa francés se retiró lesionado y llorando del AT&T Stadium.

Según la cuenta de estadísticas «Mstership», fue el segundo cambio más rápido en semifinales por lesión.

El más rápido fue el marroquí Romain Saïss, quien se lesionó a los 20 minutos contra Francia en las semifinales del Mundial 2022.

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