William Saliba, defensa francés, imitó a la estrella marroquí al ser sustituido en el partido contra España.

La selección española se midió a Francia este martes en Dallas, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En el 30’, el defensa francés se retiró lesionado y llorando del AT&T Stadium.

Según la cuenta de estadísticas «Mstership», fue el segundo cambio más rápido en semifinales por lesión.

El más rápido fue el marroquí Romain Saïss, quien se lesionó a los 20 minutos contra Francia en las semifinales del Mundial 2022.