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Un cambio radical: Zidane quiere dar más protagonismo a las mujeres en la selección francesa

Francia vs Inglaterra
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Z. Zidane
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EE. UU.

No dejará nada al azar... Se avecina una revolución en el equipo de los Gallos

Ya empieza la cuenta atrás para la era de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia, en relevo de Didier Deschamps, quien dirige a los «Gallos» desde 2012.

Deschamps dirigirá a los “Gallos” por última vez el domingo en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 contra Inglaterra, tras lo cual Zidane asumirá el cargo.

Aunque restan detalles administrativos, Zidane ya tiene clara la renovación que planea, según Foot Mercato.

Zidane ha rechazado todas las ofertas desde que dejó el Real Madrid en 2021 para cumplir su sueño de dirigir a Francia, algo que ocurrirá en pocos días.

Más allá de lo contractual, Zidane prepara un cambio radical en lo deportivo. Según «RMC Sport», quiere romper con las costumbres de los últimos catorce años e implantar una estructura de entrenamiento totalmente nueva.

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Su idea es conformar un cuerpo técnico muy amplio, de hasta 25 personas, algo sin precedentes en la selección francesa.

Será una gran inversión para la Federación, pero muestra la determinación de Zidane de no dejar nada al azar.

Además, potenciará el análisis de rendimiento y los datos estadísticos.

Además, el exjugador del Burdeos y la Juventus pretende aumentar la presencia de mujeres en su cuerpo técnico, especialmente en roles especializados.

Se menciona a exmundialistas como Fabien Barthez, pero aún no hay confirmaciones oficiales.

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