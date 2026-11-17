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El excapitán de Alemania Ilkay Gundogan ha insistido en que no tiene intención de abandonar el Galatasaray en el próximo mercado de fichajes de enero, pese a haber tenido un papel secundario esta temporada. El centrocampista, de 36 años, solo ha disputado 74 minutos hasta ahora, pero sigue decidido a ganar más títulos en Turquía.

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El veterano centrocampista descarta marcharse en invierno

Gundogan ha zanjado las especulaciones que le vinculan con una salida a mitad de temporada de Estambul, pese a sus dificultades para jugar con regularidad durante la campaña 2026-27. El exinternacional alemán, que disputó 82 partidos con su selección, llegó en septiembre de 2025 al club turco, campeón de liga en 26 ocasiones, como agente libre y con un contrato de dos años, después de marcar 65 goles y ganar 14 títulos importantes en 358 partidos con el Manchester City. El Galatasaray lidera actualmente la clasificación de la Superliga turca con 28 puntos tras ganar sus últimos seis partidos oficiales.

Profesionalidad pese a su suplencia

En declaraciones a Sky Sport sobre los pocos minutos que ha disputado durante la racha de victorias de su equipo, Gundogan afirmó: «En el fútbol profesional hay que ser realista: nadie está completamente satisfecho cuando juega muy poco o no juega nada. Al mismo tiempo, estoy enormemente feliz por el equipo, porque atravesamos una racha fantástica. Cada semana tengo muchas ganas de salir al campo».

Sobre su actitud en los entrenamientos, añadió: «Vine aquí para aportar la experiencia que adquirí durante mis años en Alemania, Inglaterra y España. Pero, como profesional, solo hay una manera de afrontar una etapa así: mantener la profesionalidad y dar lo mejor de uno mismo cada día en los entrenamientos para que sigamos teniendo este éxito como equipo».

El alemán descarta retirarse

Tras insistir en que está centrado «por completo en mi preparación física y mi trabajo para estar en la forma que necesita el equipo», el veterano futbolista descartó salir en enero: «Un cambio de club este invierno no entra en mis planes ahora mismo. Quiero celebrar más títulos con el Galatasaray el próximo verano».

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Aunque su contrato vence en junio de 2027, no colgará las botas al final de la temporada: «Lo que ya puedo decir claramente es que quiero seguir jugando al fútbol profesional más allá del verano. Ahora mismo me encuentro en un estado físico óptimo. Cuando vuelva a llegar mi oportunidad, estaré preparado. Todo lo demás escapa a mi control».

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Gundogan, que ya tiene la licencia UEFA B y aspira a entrenar a largo plazo, ya abordó en verano un posible regreso a su antiguo club, el Nurnberg , con estas palabras: «Por supuesto que puedo imaginarme volviendo, sea en la función que sea. Ya sea para jugar uno o dos años más, o quizá como directivo o entrenador del club».

Su futuro en los banquillos tendrá que esperar

Pese a aquellas declaraciones de verano, el reportaje señala que no es realista que vuelva como jugador al Nurnberg, donde jugó entre 2009 y 2011. En su lugar, el centrocampista dedicará los próximos meses a luchar por recuperar un puesto en el once titular del Galatasaray, que buscará ampliar su ventaja al frente de la Superliga turca tras el parón internacional.

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Cuando venza su contrato el próximo verano, el excapitán del City valorará nuevas opciones para seguir jugando antes de dar, más adelante, el salto a los banquillos.