El Borussia Dortmund derrotó este sábado al SV Elversberg en su estadio, el Signal Iduna Park. Gracias, en parte, a una excelente actuación de Joey Veerman y a un doblete de Félix Nmecha, el equipo de Niko Kovac ganó 2-1. El Dortmund suma ahora 21 puntos y está empatado con el líder, el Bayern de Múnich, que a la misma hora venció al FSV Mainz 05.

Kovac dio un puesto en el once titular a Veerman, que compartió el centro del campo con Jobe Bellingham y Nmecha. Serhou Guirassy no pudo jugar por lesión, así que el exjugador del PSV Fábio Silva tuvo su oportunidad como delantero centro.

Silva protagonizó pronto la primera gran ocasión. El portugués vio al portero del Elversberg, Nicolas Kristof, algo adelantado y disparó desde unos cuarenta metros, pero el balón se marchó fuera por centímetros. El Dortmund controlaba el juego, en buena medida gracias a Veerman, muy acertado en el pase.

Poco antes de la media hora, Veerman inició con un pase incisivo uno de los escasos ataques del Dortmund. El exjugador del PSV rompió la defensa con un pase preciso a Daniel Svensson. Nmecha acabó rematando, pero ni él ni Fábio Silva en el rechace estuvieron suficientemente acertados de cara a puerta.

Ambos equipos sufrieron contratiempos físicos antes del descanso. Carney Chukwuemeka tuvo que abandonar el campo por presuntos problemas en los isquiotibiales, mientras que Lukas Pinckert no pudo continuar por molestias en el tobillo tras una dura entrada de Svensson. El Elversberg esperaba su oportunidad al contraataque y generó peligro sobre todo por medio de Lukas Petkov, que se topó con Gregor Kobel.

Diez minutos después del descanso, Veerman volvió a iniciar un ataque peligroso y esta vez llegó el gol. El internacional neerlandés envió desde su propio campo un pase perfecto al espacio para Silva, que se giró y sirvió el balón a Nmecha. El centrocampista marcó desde unos dieciocho metros con un disparo entre defensas al palo corto: 1-0.

Las intenciones ofensivas de Veerman también fueron decisivas en el 2-0, en el minuto 71. Su pase al espacio no llegó a su destinatario por poco, pero el Dortmund recuperó rápidamente el balón muy cerca del área del Mainz. Maximilian Beier asistió a Nmecha, que marcó con un magnífico disparo desde lejos.

Aun así, los últimos minutos fueron emocionantes. Florian Le Joncour, que había entrado por Pinckert, cabeceó el balón hacia Noel Futkeu, que marcó su primer gol en la Bundesliga con una preciosa chilena. El Elversberg se lanzó a por el 2-2 en los últimos minutos y estuvo cerca de conseguirlo en varias ocasiones por medio de Petkov, Raif Adam y Felix Keidel. Sin embargo, Kobel y el Dortmund resistieron.