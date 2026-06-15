Un barco que se hunde... La prensa española estalla tras el empate ante Cabo Verde

El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026 ha conmocionado a España.

La selección, favorita en las apuestas, dominó el partido pero no supo superar la defensa caboverdiana.

La prensa española ha reaccionado con duras críticas al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Diarios como Marca hablaron de «catástrofe» y afirmaron que España «carece de talento».

«As» habló del «hundimiento del barco» y describió al equipo como «sin alma ni fuerza».

«Mundo Deportivo» lo tildó de «catastrófico» y urgió corregir la situación.

«Sport» añadió que La Roja «careció de serenidad» y debe «mejorar radicalmente» para mantener su puesto en el Mundial de 2026.

España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.