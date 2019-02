Un Barcelona de pena máxima

El cuadro azulgrana aburre ante el Valladolid y solo un penal dudoso logra deshacer el empate el día que Messi vuelve a fallar desde los once metros.

EDITORIAL

Ha habido partidos con menos ocasiones que el que protagonizó el Barcelona frente al Valladolid. Los habido incluso con menos juego -y ya es decir- que el que demostró el cuadro azulgrana sin Ivan Rakitic y Luis Suárez en el once inicial y el equipo funcionó a partir de la inspiración de un Leo Messi que tuvo que aparecer en todas las zonas del campo, de la imprevisibilidad de un Ousmane Dembélé que todavía no está al cien por cien y de un Gerard Piqué que sigue instalado en uno de los mejores momentos de su carrera. Aun así el juego adormeció a propios y extraños y eso, a falta de pocos días para retomar la Champions League, no supone ninguna tranquilidad para un equipo que lleva cinco años sin alcanzar las semifinales en competición europea.

La línea defensiva de cinco hombres que dibujó el técnico pucelano, Sergio González, desactivó al Barcelona, incapaz de presentarse en la frontal del área rival y mucho menos de pisarla, atascado como estaba en su incapacidad para llegar con un mínimo de superioridad. Messi, cómo no, fue la clave de todo. El rosarino sirvió asistencias para que Kevin-Prince Boateng primero y Dembélé después remataran de forma tímida antes de que Piqué le arrancara a Michel un más que dudoso penal en una de sus incursiones al ataque. Messi no falló desde los once metros. Si acaso, fallaron la mayoría de los que le acompañaron y hasta el propio rosarino fallaría una ocasión a bocajarro en el inicio del segundo tiempo.

El artículo sigue a continuación

Ni la entrada de Luis Suárez aportó más puntería. El uruguayo también falló tras una recuperación de Messi, quien a su vez tampoco lograría aprovechar el rechace de Jordi Masip. El argentino mantuvo un excelente tono físico en todo momento pero falló el clarísimo penal que provocó Philippe Coutinho y que pudo amarrar el partido en el tramo final pero a Messi le tocó sufrir hasta el final, igual que sus compañeros, que dieron muestras de reservar su mejor versión para el partido del próximo martes en Lyon, donde el equipo intentará recuperar la corona europea.

Es evidente que el Barcelona debe reengancharse al fútbol porque da muestras de llegar mentalmente cansado a la Champions League. El mal partido ante el Valladolid puede ser el preludio de algo preocupante si los hombres de Ernesto Valverde no dan un golpe sobre la mesa en Francia. Y para ello deben desperezarse cuanto antes tras el soporífero partido en el Camp Nou.