Un avión privado rescata a Félix del apuro en el clásico entre Al-Nassr y Al-Ahli

El Al Nassr saudí se mueve con antelación para evitar perder una de sus armas ofensivas más destacadas en el esperado clásico ante el Al Ahli, después de que nuevos acontecimientos revelaran una gestión excepcional para asegurar la llegada del portugués João Félix a Yeda en el menor tiempo posible, tras concluir su misión internacional con la selección de su país.

Según el diario saudí "Al Yaum", la directiva del Al Nassr prepara un avión privado para trasladar a Félix directamente a Yeda, nada más finalizar el partido entre Portugal y Gales, en un movimiento que busca acortar su viaje de vuelta y brindarle la oportunidad de llegar al duelo frente al Al Ahli, en lugar de esperar hasta que concluyan los trámites de viaje y el regreso a través de los vuelos habituales.

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Este movimiento llega en vista de la importancia del partido para el Al Nassr, que no quiere verse afectado por la ausencia de uno de sus elementos ofensivos más destacados, especialmente porque Félix ofrece niveles influyentes desde su incorporación al equipo y se ha convertido en una de las cartas en las que confía el cuerpo técnico para generar ocasiones y llegar a la portería de los rivales.

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El movimiento refleja además el deseo del club de gestionar de la mejor manera posible la presión de los compromisos internacionales, sobre todo porque el horario del partido entre Portugal y Gales pone la participación del jugador ante el Al Ahli bajo la amenaza de la falta de tiempo, lo que ha llevado al Al Nassr a buscar una solución rápida que garantice su regreso a Arabia Saudí sin retrasos.

Pese a la preparación del avión privado, la llegada de Félix a Yeda no será suficiente por sí sola para decidir su participación, ya que el cuerpo técnico necesitará evaluar su estado físico tras el partido internacional y el viaje, antes de tomar la decisión final sobre si alinearlo frente al Al Ahli.

Estos movimientos revelan la magnitud de la apuesta del Al Nassr por Félix en el clásico, pues la directiva busca eliminar el obstáculo logístico para su regreso, con la esperanza de que el jugador esté presente en uno de los duelos más importantes del equipo durante la próxima etapa.