Parece que la afición de Argentina todavía no ha aceptado la realidad de la derrota de su selección absoluta en la final del Mundial 2026 ante España por un gol a cero.

La afición argentina expresó su enfado tras el encuentro, se difundieron muchas teorías conspirativas e incluso surgieron campañas para exigir la repetición del partido.

El diario "As" señaló este jueves que la afición argentina expresó su enfado a través de las redes sociales por la llegada de un avión español a su país.

Y explicó: "Se vio un avión con el escudo de la selección española y una imagen de sus jugadores en Buenos Aires. Esto provocó el malestar de algunos argentinos, que afirmaron que la compañía aérea española estaba intentando burlarse de ellos tras la victoria de La Roja en el Mundial".

La selección de España se había coronado campeona del Mundial tras vencer a Argentina por un gol a cero que marcó Ferran Torres en la prórroga.

Y pese a la amargura de la derrota, decenas de miles de aficionados argentinos salieron a las calles del país tras el pitido final para expresar su apoyo y agradecimiento a la selección después de haber alcanzado la final y haber estado cerca de conquistar el título por segunda vez consecutiva.