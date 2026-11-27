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Joshua Kimmich, capitán del Bayern de Múnich, ha recibido el respaldo de dos leyendas del club, Lothar Matthäus y Oliver Kahn, tras criticar públicamente la forma en que la directiva del gigante bávaro ha gestionado la situación de su compañero Jamal Musiala, en plena polémica por su estado de salud y su futuro.

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Matthäus y Kahn elogiaron las declaraciones de Kimmich, realizadas tras la derrota del Bayern por 2-1 ante el Lille francés el pasado miércoles por la noche en la Liga de Campeones, y consideraron que el capitán expresó una postura necesaria para proteger a sus compañeros y mantener la unión del vestuario.

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«Creo que fue una intervención magnífica. Quizá no haya gustado a los dirigentes del Bayern, pero debería servirles como una llamada de atención para gestionar este tipo de situaciones de otra manera en el futuro», afirmó Matthäus en declaraciones recogidas por la cadena Sky Sport Alemania.

Y continuó: «(Kimmich) no insultó a nadie, sino que dejó claro que la forma en que se gestionó el asunto fue errónea y que no es digna del Bayern de Múnich. Estoy de acuerdo al 100 %».

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Matthäus añadió: «Puede que le multen, pero los problemas no se resuelven con multas; eso solo abriría la puerta a nuevos conflictos. Ha demostrado que es un auténtico líder, porque no defiende solo a Musiala, sino que quiere proteger a todos sus jugadores. Es el capitán de este equipo».

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Por su parte, Oliver Kahn consideró que la postura de Kimmich no fue ninguna sorpresa, teniendo en cuenta su personalidad y su papel dentro del equipo.

«Joshua Kimmich siempre ha sido alguien que dice lo que piensa con franqueza. Su postura no fue sorprendente en este caso, porque esperas que el capitán defienda al jugador y que transmita al grupo un mensaje: “Vamos, chicos, tenemos que mantenernos unidos como un bloque. Ahora mismo estamos atravesando muchas dificultades y no debemos permitir que nos dividan”», señaló el histórico portero del Bayern de Múnich y de la selección alemana.

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Kahn concluyó: «Fue un mensaje importante por parte de Joshua».

La crisis tiene su origen en las declaraciones de destacados dirigentes del Bayern, entre ellos Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, sobre el futuro de Musiala y su capacidad para recuperar su nivel anterior, así como sobre los aspectos económicos de su contrato, en un momento en que el jugador sufre lesiones recurrentes, además de un trastorno neurológico que le provoca episodios de pérdida de conocimiento.

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Aquellas declaraciones suscitaron numerosas críticas, sobre todo por haber abordado el asunto públicamente.

Kimmich consideró inaceptable debatir así la situación de un jugador ante los medios de comunicación, e insistió en que la prioridad del club no implica ignorar el aspecto humano y en que el Bayern no debe hacer cargar únicamente a Musiala con las consecuencias de la crisis.

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Musiala salió como suplente ante el Lille en un partido que terminó con derrota del conjunto bávaro, de modo que la crisis interna coincide con un momento complicado en lo deportivo, lo que ha dado una relevancia añadida al mensaje de Kimmich sobre la necesidad de que el grupo se mantenga unido.

Musiala sufrió una fractura en el peroné y el tobillo durante el Mundial de Clubes, en julio de 2025, y su regreso se complicó después a causa de un trastorno neurológico que provocó que se desplomara en dos ocasiones durante la pretemporada, en agosto de 2026.

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Además, el internacional alemán sufrió una lesión muscular en septiembre que volvió a apartarle de los terrenos de juego, antes de reaparecer recientemente.

Sin embargo, sufrió una nueva lesión ante el Lille en la Liga de Campeones, que le mantendrá de baja hasta el próximo mes de enero.