Tras la decepcionante eliminación de Alemania en dieciseisavos del Mundial 2026 ante la modesta Paraguay, llovieron las críticas sobre Nagelsmann. Al técnico de 38 años se le reprochó no haber visitado con suficiente frecuencia los entrenamientos para evaluar el nivel de los posibles jugadores de la DFB antes del torneo.

Babbel se sumó en ran.de: «Nunca he entendido por qué el seleccionador no asiste a los torneos sub-19 o sub-21 para ver a los talentos. Tampoco acude con regularidad a los partidos clave, sobre todo en la Bundesliga o, a nivel internacional, como cuando el Barcelona juega contra el Inter. Ya Jogi Löw y Hansi Flick fueron discretos, pero al menos iban de vez en cuando al estadio. Con Julian Nagelsmann fue extremo».

Hace tiempo, su excompañero Dietmar Hamann hizo críticas similares. Babbel insistió en que la ausencia de Nagelsmann en los estadios fue «un desastre absoluto que nadie entendía». Por ejemplo, el Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos era una ocasión ideal para conocer de primera mano las condiciones en uno de los países anfitriones del Mundial de este verano. «Resulta incomprensible que Nagelsmann, a diferencia de otros entrenadores, no lo hiciera».

Además, Nagelsmann rechazó consejos. Babbel recordó el debate sobre la posición del capitán Joshua Kimmich: «Si muchos exjugadores de alto nivel opinan, yo al menos les escucharía. Ya sea Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller o quien sea. No era solo yo; se puede decir que Babbel no tiene ni idea, pero si tantos otros opinan que el seleccionador va por mal camino, hay que tomárselo en serio».

«Si luego las cosas salen tan mal, no hay que sorprenderse de que se expresen críticas», afirma Babbel. «Si das esa imagen en este puesto, no me extraña que alguien como Felix Magath hable de sobrecarga».

Sobre el sucesor de Nagelsmann, Babbel espera con ilusión la llegada de Jürgen Klopp.

Tras la eliminación, Nagelsmann dijo que quería seguir, pero pocos días después, tras reunirse en Fráncfort con la directiva de la DFB, renunció.

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Su sucesor, Jürgen Klopp, podría ser anunciado esta semana; para Babbel es la elección lógica. Klopp es «el mejor entrenador alemán de los últimos 20 años. Ha logrado cosas revolucionarias en Mainz, Dortmund y Liverpool. Es sinónimo de continuidad, innovación y una competencia como entrenador sencillamente excepcional. Posee la experiencia que quizá le faltaba a Julian y es un buen comunicador».

Concluye: «No veo a nadie a su altura. Ojalá se confirme, porque así volvería el optimismo y todos querríamos volver a apoyar a la selección».