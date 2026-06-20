A pocas horas del partido contra España en la segunda jornada del Mundial 2026, el seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha sido criticado por Saeed Al-Owairan, exjugador y leyenda del fútbol saudí.

Tras el valioso 1-1 ante Uruguay, el equipo se prepara para medirse a España, aunque el empate generó polémica entre la afición sobre el rendimiento del equipo y la gestión del partido por parte de Donis.

En los últimos días, aficionados y medios criticaron al técnico heleno por decisiones que, a su juicio, impidieron ganar a Uruguay.

En su cuenta de X, Al-Owairan pidió al cuerpo técnico realismo ante España y destacó la necesidad de alinear a los jugadores más preparados, sin concesiones, para mantener vivas las opciones de clasificación.

Al-Owayran declaró: «Espero que el cuerpo técnico esté a la altura, sea realista y ponga a los mejores; hay millones que apoyan a esta selección y todos quieren celebrar la victoria y la clasificación; no se puede fallar cada vez».

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Además, criticó a Donis al compararlo con Hervé Renard y cuestionar su enfoque técnico.

Al-Owayran añadió que el equipo debe priorizar el encuentro ante Cabo Verde, pues una victoria en la última jornada podría asegurar la clasificación, mientras que el duelo contra España podría generar un desgaste físico por el alto ritmo del rival.

Además, pidió mirar al futuro, pues la Copa Asia 2027, que organizará Arabia Saudí, ya se acerca, y sugirió dar oportunidades a nuevos jugadores motivados.

Sus palabras llegan en un momento delicado, pues Arabia Saudí necesita un resultado positivo ante España —ya sea un empate o una victoria— para acercarse a la eliminatoria del Mundial 2026.