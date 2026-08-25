Parece que el Eintracht de Fráncfort no se beneficiará económicamente del inminente traspaso de su exdelantero Omar Marmoush del Manchester City al Tottenham Hotspur, pese a que el club alemán había incluido una cláusula que le garantizaba obtener un porcentaje del valor de una futura reventa del jugador.

Marmoush se incorporó al Manchester City en enero de 2025 procedente del Eintracht de Fráncfort, en una operación cuyo valor base ascendió a unos 75 millones de euros, con lo que el club alemán logró un importante rédito económico por la venta del delantero egipcio. Además, el Eintracht consiguió incluir en el acuerdo una cláusula que le otorgaba el derecho a percibir un porcentaje del valor de un futuro traspaso de Marmoush a otro club.

Y tras alrededor de un año y medio desde su llegada al Etihad, Marmoush se prepara para vivir una nueva experiencia en la Premier League, después de quedar cerca de abandonar el Manchester City y fichar por el Tottenham Hotspur.

Se suponía que este traspaso representaría una nueva oportunidad para que el Eintracht de Fráncfort obtuviera un ingreso económico adicional, aprovechando la cláusula de reventa que había establecido al cerrar la operación de traspaso del jugador al Manchester City.

Sin embargo, el club alemán se enfrenta a una sorpresa inesperada, ya que la información apunta a que el Eintracht no recibirá el dinero que esperaba del traspaso de Marmoush al Tottenham, según informó el diario alemán "Bild".

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Según el informe, el Manchester City encontró la manera de evitar pagar el porcentaje que le correspondía al Eintracht de Fráncfort, lo que significa que el club alemán podría ver a su exjugador fichar por otro club de la Premier League sin recibir la contraprestación económica con la que contaba.

Estos acontecimientos vuelven a colocar la operación de Marmoush bajo los focos, no solo por el valor de su traspaso al Tottenham, sino por la forma en que se ha gestionado la cláusula de reventa que debía otorgar al Eintracht de Fráncfort un ingreso adicional derivado del futuro del jugador.

El traspaso de Marmoush al Manchester City fue una de las operaciones más destacadas del Eintracht en los últimos años, después de que el club obtuviera unos 75 millones de euros como valor base de la operación, antes de que el jugador egipcio comenzara su etapa en el equipo inglés.

Y ahora, con Marmoush cerca de abandonar el Manchester City, parece que el Eintracht de Fráncfort perderá la oportunidad de obtener millones adicionales de la operación, en un giro que podría generar una gran polémica en torno a los detalles del acuerdo que se firmó entre ambos clubes cuando el delantero egipcio se trasladó a Inglaterra.