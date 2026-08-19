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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Un artista neerlandés: Reijnders ficha oficialmente por el Al-Qadisiyah saudí

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El Al Qadsiah refuerza sus filas con un fichaje de peso en su primera temporada de participación asiática

El Al Qadisiyah saudí anunció oficialmente el fichaje del neerlandés Tijjani Reijnders, procedente del Manchester City, para reforzar sus filas durante el actual periodo de fichajes de verano.

El Al Qadisiyah publicó, a través de su cuenta en la plataforma "X", un vídeo de presentación del fichaje, en cuyo final aparece Reijnders diciendo: "Soy un artista neerlandés, soy del Qadisiyah".

Según informaciones periodísticas anteriores, el valor de la operación ascendió a unos 61 millones de euros.

El Al Qadisiyah había acordado con el Manchester City cerrar la operación desde hace varios días, antes de que el club saudí anunciara hoy el fichaje del jugador neerlandés.

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El Al Qadisiyah recurrió a Reijnders para reforzar su centro del campo en una temporada que marca su primera participación en la historia en la Liga de Campeones de la AFC, mientras el equipo aspira a competir por el título de la Roshn Saudi League, después de haber disputado a los grandes las plazas del cuadrado dorado en las dos últimas temporadas.

El paso de Reijnders por el Manchester City terminó rápidamente, ya que se incorporó al equipo celeste el verano pasado procedente del Milan, y disputó 50 partidos en todas las competiciones.

Reijnders podría debutar con el Al Qadisiyah en el partido ante el Al Ittihad, previsto para pasado mañana viernes, en la segunda jornada de la Roshn Saudi League, pero esa decisión estará en manos del entrenador irlandés Brendan Rodgers.

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