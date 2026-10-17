Un artículo de opinión publicado por el diario catalán "Sport" abrió fuego contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, aprovechando la polémica que rodea al club en el último periodo, en el marco de la escalada de su crisis con Javier Tebas, presidente de LaLiga, junto a las declaraciones de José Mourinho, director técnico del conjunto blanco, sobre el momento elegido para anunciar la sanción a Vinicius Júnior antes del enfrentamiento con la Roma en la Champions League.

Mourinho había objetado el anuncio de la suspensión de Vinicius apenas dos horas antes del inicio del partido, al considerar que el momento en que se dio a conocer la sanción plantea interrogantes sobre su efecto en la concentración del jugador, en un momento en el que continúa el cruce de declaraciones entre el Real Madrid y LaLiga.

Ese clima sirvió de punto de partida al periodista español Hugo Scocia para ofrecer una lectura irónica y mordaz de lo que considera un cambio en la imagen del club blanco, criticando lo que describió como una dependencia del ruido, los comunicados y los vídeos promocionales en lugar de centrarse en el rendimiento dentro del campo. También dirigió críticas a Pérez y a su apuesta por Mourinho para gestionar la etapa actual.

En su artículo, que tituló: Florentino Pérez y Mourinho: el arte de gritar mucho sin ofrecer nada de fútbol, Scocia no se limitó a criticar el discurso mediático del club, sino que también recuperó lo ocurrido en el partido contra la Roma, al considerar que el equipo italiano impuso su superioridad durante largos periodos, antes de que las miradas volvieran a centrarse en la polémica que rodea al Real Madrid en lugar de hablar de fútbol.

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Y este es el texto del artículo:

"Quería escribir sobre el bonito rendimiento del Barcelona, o quizá sobre un vídeo magnífico de los goles de Messi que estuvieron a punto de entrar en la portería, que encontré en las redes sociales. No quería volver a caer en la misma trampa en la que he caído durante las últimas semanas. Pero la escena absurda y ridícula que presenciamos a 600 kilómetros de Barcelona merece realmente miles de palabras. Lo sé, querido lector, puede parecer una obsesión, pero en realidad no es más que entretenimiento y diversión.

El Real Madrid es ese gigante noble que se convierte en un mendigo harapiento. O, como lo habría descrito el gran escritor italiano Gianni Brera: "un noble caído de su pedestal". Después de decenas de comunicados, de partidos sin fútbol y de cientos de vídeos promocionales grotescos que emite el canal oficial del club, podemos afirmar con toda confianza que Florentino Pérez fichó a José Mourinho para hacer volar todo a su alrededor. Porque cuando faltan las ideas y uno vive el final de su mandato, no le queda más que esperar que el ruido sea tan estruendoso que impida a los demás ver la caída al abismo. Pero este método de camuflaje ya está tan al descubierto y tan gastado que resulta imposible ocultar la verdad. El truco puede funcionar la primera vez, pero repetirlo dos veces te expone al riesgo de quedar al descubierto. Y creo que, a estas alturas, todos lo hemos descubierto.

Hablemos de fútbol; en el último partido europeo del conjunto blanco, y más allá del resultado y de la remontada habitual del Real Madrid, la Roma lo superó por completo durante 80 minutos. Fue un paseo futbolístico que acabó, como acaban las cosas en Italia, en tragedia para los locales. Y como Mourinho sabe perfectamente lo que está ocurriendo, se movió pronto, exhibiendo su capacidad para anticiparse a los acontecimientos, y salió minutos antes del inicio del partido a denunciar lo que describió como un ataque continuo que sufre otra vez el Real Madrid.

Anunciar la sanción de uno de los jugadores minutos antes del comienzo del partido fue un plan maquiavélico cuyo objetivo era desconcentrar a la gran estrella del equipo. ¡Uno entre tantas estrellas! ¡Qué poca confianza en ellos, si cree que un jugador profesional no puede soportar una sanción anunciada previamente! Pero, apoyándose en los suplentes, que parecen más dispuestos a competir que aquellos que dominan el equipo por sus salarios y no por sus méritos, se guardó esta carta de víctima para utilizarla en otra ocasión.

Florentino no tiene más ideas que las que tienen sus jugadores dentro del campo. Por eso lo apostó todo al entrenador portugués, que domina el arte de gritar mucho para ocultar las distintas carencias. Y Florentino Pérez, de quien dudo que complete su mandato actual, se preocupa más por los vídeos que produce su canal de televisión que por el rendimiento de su equipo. Allí, mucho ruido, muchos comunicados y poco fútbol. Y aquí, simplemente entretenimiento y diversión".