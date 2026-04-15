Un Arsenal nervioso vuelve a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones

El Arsenal se clasificó el miércoles para las semifinales de la Liga de Campeones. Tras ganar 0-1 en la ida, al equipo inglés le bastó el 0-0 en casa. En semifinales le aguarda el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona.

El local salió con ímpetu, aunque sin generar peligro real. El Sporting creció y golpeó un poste por medio de Geny Catamo en un contraataque justo antes del descanso. Así, se llegó sin goles al entretiempo en el Emirates Stadium.

En la segunda parte el Sporting creyó en la remontada y Araujo, tras recortar, envió el balón ligeramente fuera. El Arsenal respondió con un disparo de Eze que rozó el poste.

El Arsenal aumentó su dominio y buscó el gol con más insistencia. Lo rozó cuando Gabriel Martinelli remató por encima del larguero desde fuera del área. Acto seguido, Viktor Gyökeres dejó su lugar a Kai Havertz y Noni Madueke envió el balón al lateral de la red.

Arteta buscó más profundidad y dio entrada al joven Max Dowman. El Sporting reclamó penalti por un empujón de Mosquera, pero el árbitro François Letexier no lo concedió y luego amonestó al técnico por protestar.

El reloj corría y la semifinal se acercaba para un Arsenal nervioso; los gestos de Arteta no bastaban. El Sporting, obligado a marcar, respondió con un cabezazo al poste de Leandro Trossard tras un córner.

El Arsenal se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones y ahora se medirá al Atlético. La ida será el 29 de abril y la vuelta el 5 de mayo en el Emirates Stadium.