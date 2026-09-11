El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, logró superar a su predecesor, el francés Karim Benzema, en la Liga Roshn saudí, después de marcar su décimo gol en la competición.

El Al-Ittihad visitó al Al-Faisaly este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El partido fue testigo del brillante desempeño del delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien marcó dos goles, ambos servidos por su compañero nigeriano Chidera Ejuke.

En-Nesyri alcanzó el décimo gol con el Al-Ittihad en la Liga Roshn saudí en el partido número 20 que disputa con el club en la competición, desde que llegó a sus filas procedente del Beşiktaş durante el pasado mercado de fichajes invernal.

El delantero marroquí superó con ese arranque a Karim Benzema, quien portó el estandarte del Al-Ittihad durante dos temporadas y media, desde su llegada a las filas del club procedente del Real Madrid en el verano de 2023, antes de fichar por el Al-Hilal en el pasado mercado invernal.

Benzema no alcanzó el décimo gol con el Al-Ittihad en la Liga Roshn saudí hasta el partido número 23, concretamente en la victoria por 2-1 sobre el Al-Taawoun, en la segunda jornada de la temporada 2024-2025.

La afición de los "Tigres" espera que ese potente arranque de En-Nesyri sea un indicio de que repetirá lo que hizo Benzema, cuando lideró al Al-Ittihad para conquistar el doblete de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas por primera vez en su historia, en la temporada 2024-2025.

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