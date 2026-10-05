Jürgen Klopp inició su andadura con la selección alemana durante el actual parón internacional, pero lo que ocurrió fue una auténtica pesadilla para el exentrenador del Liverpool.

La selección alemana dirigida por Jürgen Klopp prolongó su sufrimiento en la Liga de Naciones de la UEFA. Pese a su claro dominio del desarrollo del encuentro y a las numerosas ocasiones desperdiciadas, la Mannschaft fue incapaz de perforar la defensa de Grecia (0-0) la noche del domingo.

Los germanos ocupan el tercer puesto del grupo con apenas cinco puntos de cuatro partidos, mientras que Deniz Scheerhant, que brilló en labores ofensivas, fue uno de los pocos puntos fuertes destacados en otra velada frustrante.

Durante el parón internacional, la selección de Alemania disputó cuatro partidos: empató ante los Países Bajos 1-1, después perdió frente a Grecia por la mínima, logró su única victoria ante Serbia 2-0, antes de empatar sin goles ante Grecia.

El sitio web «Foot Mercato» publicó un informe en el que analizaba lo ocurrido con la selección de Alemania en el inicio de la era Klopp.

Un comienzo preocupante para Klopp

Hay una cosa segura: el comienzo de Jürgen Klopp con la selección alemana está tomando un rumbo muy preocupante. Con apenas cinco puntos de cuatro partidos, Alemania ocupa el tercer puesto de su grupo en la Liga de Naciones de la UEFA, por detrás de los Países Bajos y Grecia, que suman ocho puntos cada una, por lo que Alemania solo con dificultad se clasificará para los cuartos de final.

Aun así, las cosas empezaron con buen pie para los hombres de Klopp. Los germanos dominaron el desarrollo de la primera mitad y estuvieron muy activos, generando numerosas ocasiones y registrando 13 remates a puerta antes del final del primer tiempo, por un solo remate de los griegos. Jonathan Burkardt incluso creyó haber abierto el marcador en el minuto 32, pero el videoarbitraje (VAR) anuló su gol por una mano de Tom Bischof al inicio de la jugada.

Después, Alemania fue perdiendo poco a poco su fluidez ante la defensa griega, y quedó especialmente de manifiesto lo limitado de sus recursos en el último tercio ofensivo.

Con una delantera que sufría, Deniz Scheerhant fue una de las figuras destacadas de la velada. En su segunda aparición con la selección alemana, el joven extremo del Friburgo se mostró activo y peligroso, en especial por la banda izquierda. Fabricó el gol anulado a Burkardt y estuvo cerca de marcar él mismo con un remate que rozó el poste poco antes del final del primer tiempo. Siguió siendo un peligro tras el descanso, hasta que fue sustituido en el minuto 82.

Klopp tranquiliza a todos

Florian Wirtz declaró: «Presionamos con mucha intensidad, pero no marcamos ese maldito gol, es frustrante. En general, podemos estar satisfechos con nuestro rendimiento; hubo muchos aspectos positivos. No debemos olvidar que solo llevamos una semana jugando juntos. Teníamos muchas ganas de ganar, pero no lo conseguimos; aun así, está claro que no fue del todo malo».

Su compañero Deniz Scheerhant añadió: «Jugamos muy bien en la primera mitad y simplemente deberíamos habernos premiado con un gol. Podemos construir sobre este rendimiento, pero, por supuesto, ganar habría sido mucho más agradable».

En la rueda de prensa posterior al partido, Klopp buscó (una vez más) tranquilizar a todos pese a la retrasada posición del equipo en la clasificación.

Dijo: «Lo más difícil en el fútbol es jugar contra una defensa replegada. Para eso, necesitas reacciones automáticas. En el poco tiempo del que dispusimos, está claro que no entrenamos lo suficiente. Estoy muy satisfecho porque sé de dónde venimos. Admiro muchísimo a este equipo. Me ha sorprendido sentir decepción ahora, pero jugamos hace tres días, y es difícil mantener este ritmo durante 90 minutos contra una Grecia muy fuerte».

Y continuó: «Nuestra presión tras pérdida fue muy eficaz el 90% del tiempo. A partir del minuto 60 nos pusimos un poco nerviosos, y por eso las jugadas encadenadas dejaron de ser tan claras como lo habían sido».

Pese a su aparente confianza, este último resultado deja al exentrenador del Liverpool con una victoria, dos empates y una derrota en sus primeros cuatro partidos al frente de la selección alemana.

Y esta situación resulta aún más preocupante, sobre todo tras perder Alemania su enfrentamiento directo ante Grecia (una derrota y un empate).

El técnico, que ya está bajo escrutinio, tendrá que encontrar soluciones ofensivas rápidas antes de los dos últimos partidos, el primero a domicilio ante Serbia y el segundo ante los Países Bajos, donde cosechar puntos resulta de vital importancia para mantener cualquier esperanza de clasificarse para los cuartos de final.