Un arma que no conoce el freno: una cifra asombrosa espera a Savic ante Al-Shabab

El serbio Sergej Savić-Savić, centrocampista del Al-Hilal, continúa firmando uno de sus mejores comienzos desde su llegada al "Líder", tras haber logrado marcar en sus primeros 3 partidos de esta temporada, lo que le coloca ante una oportunidad histórica de prolongar esta cifra cuando se enfrente al Al-Shabab, la noche del viernes, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

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Savić marcó en 3 partidos consecutivos desde el inicio de la temporada, su mejor arranque goleador desde que vistiera la camiseta del Al-Hilal, quedando a un solo gol de alcanzar 4 partidos consecutivos marcando, un logro que confirmaría el destacado estado ofensivo que atraviesa el jugador en la actualidad.

Savić tiene un motivo adicional que lo convierte en firme candidato a marcar en el próximo enfrentamiento, ya que el Al-Shabab es el club al que más veces ha logrado marcar la estrella serbia desde su traspaso a los terrenos de juego saudíes, tras haber anotado 4 goles en su portería durante sus enfrentamientos anteriores.

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Esta cifra le otorga una gran ventaja anímica antes del derbi, sobre todo porque Savić se ha convertido en uno de los elementos más importantes del sistema ofensivo del Al-Hilal, y no se limita a sus funciones en el centro del campo, sino que se desplaza constantemente al área rival y aprovecha su altura, su envergadura física y su capacidad para manejar los centros y los balones parados.

El último enfrentamiento del Al-Hilal ante el Al-Ahli fue uno de los mejores partidos en los que apareció Savić, tras desempeñar un papel importante en la victoria del "Líder" por tres goles a cero, logrando marcar un gol muy tempranero que puso a su equipo por delante tras apenas 9 minutos del inicio del encuentro.