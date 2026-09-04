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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Un arma que no conoce el freno: una cifra asombrosa espera a Savic ante Al-Shabab

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
Sergei Sultana-Savic
Arabia Saudí
Serbia

El maestro del Al-Hilal no deja de marcar

El serbio Sergej Savić-Savić, centrocampista del Al-Hilal, continúa firmando uno de sus mejores comienzos desde su llegada al "Líder", tras haber logrado marcar en sus primeros 3 partidos de esta temporada, lo que le coloca ante una oportunidad histórica de prolongar esta cifra cuando se enfrente al Al-Shabab, la noche del viernes, en el marco de la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

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Savić marcó en 3 partidos consecutivos desde el inicio de la temporada, su mejor arranque goleador desde que vistiera la camiseta del Al-Hilal, quedando a un solo gol de alcanzar 4 partidos consecutivos marcando, un logro que confirmaría el destacado estado ofensivo que atraviesa el jugador en la actualidad.

Savić tiene un motivo adicional que lo convierte en firme candidato a marcar en el próximo enfrentamiento, ya que el Al-Shabab es el club al que más veces ha logrado marcar la estrella serbia desde su traspaso a los terrenos de juego saudíes, tras haber anotado 4 goles en su portería durante sus enfrentamientos anteriores.

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1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Esta cifra le otorga una gran ventaja anímica antes del derbi, sobre todo porque Savić se ha convertido en uno de los elementos más importantes del sistema ofensivo del Al-Hilal, y no se limita a sus funciones en el centro del campo, sino que se desplaza constantemente al área rival y aprovecha su altura, su envergadura física y su capacidad para manejar los centros y los balones parados.

El último enfrentamiento del Al-Hilal ante el Al-Ahli fue uno de los mejores partidos en los que apareció Savić, tras desempeñar un papel importante en la victoria del "Líder" por tres goles a cero, logrando marcar un gol muy tempranero que puso a su equipo por delante tras apenas 9 minutos del inicio del encuentro.

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