Un arma de doble filo: Ayman Hussein entra en la historia del Mundial por una vía poco habitual

Ayman Hussein, estrella de Irak, debutó en el Mundial ante Noruega y marcó un hito histórico.

Irak cayó 1-4 ante Noruega en su debut en el Mundial 2026, en partido disputado este miércoles en el Grupo 9.

Era la primera vez que Irak volvía al Mundial desde 1986.

Hussein marcó el único gol iraquí, convirtiéndose en el segundo jugador en anotar con la camiseta de los «Leones del Tigris» tras Ahmed Radi, quien lo hizo contra Bélgica.

Sin embargo, también marcó en propia puerta tras un cabezazo de Erling Haaland.

Según la cuenta de «Mister Chip», especializada en estadísticas, se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Mundiales en anotar a favor y en propia puerta en un mismo partido.

Antes que él, lo lograron el holandés Ernie Brandts ante Italia en 1978 y el croata Mario Mandžukić en la final contra Francia de 2018.