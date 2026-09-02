¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire

Traducido por

Un argelino y una exestrella del Liverpool, nuevos candidatos para dirigir el mediocampo del Al-Ittihad

Fichajes
A. Hadj Moussa
G. Wijnaldum
G. Wijnaldum
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Algeria
Argelia
Países Bajos
Arabia Saudí

"Los Tigres" buscan un nuevo fichaje

Dos nuevas estrellas se han sumado a la lista de candidatos para ocupar el centro del campo del Al-Ittihad saudí en la próxima temporada.

El nombre del Al-Ittihad se ha vinculado con el fichaje de numerosos jugadores para el centro del campo, el último de ellos el colombiano Richard Ríos, centrocampista del Benfica, además de los egipcios Imam Ashour y Marwan Attia, y los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat.

El periodista saudí Majed Hood señaló que la lista de candidatos incorporó a dos nuevos jugadores: el argelino Anis Hadj Moussa, centrocampista del Feyenoord neerlandés, y el neerlandés Georginio Wijnaldum, exestrella del Liverpool.

El nombre de Anis Hadj Moussa se ha relacionado con el traspaso a numerosos clubes durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de informaciones periodísticas que confirman el rechazo del club neerlandés a la idea de prescindir de él.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

Por su parte, Wijnaldum sigue buscando un nuevo equipo al que trasladarse durante el actual mercado veraniego, después de que el Al-Ettifaq saudí prescindiera de sus servicios tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

Wijnaldum sigue siendo una opción ideal, dado su conocimiento de la liga saudí, en la que pasó 3 años entre 2023 y 2026 con el Al-Ettifaq, aunque la etapa más destacada de su carrera fue con el Liverpool entre 2016 y 2021.

El Al-Ittihad busca la incorporación de un nuevo centrocampista, a pesar de haber fichado ya a Rakan Kaabi, del Al-Feiha, y al senegalés Dion Lopy, del Almería español.

Esto llega después de que los "Tigres" prescindieran del centrocampista brasileño Fabinho, tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada, así como por la larga lesión que sufren el maliense Mamadou Doumbia y el saudí Hamed Al-Ghamdi.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google