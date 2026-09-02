Dos nuevas estrellas se han sumado a la lista de candidatos para ocupar el centro del campo del Al-Ittihad saudí en la próxima temporada.

El nombre del Al-Ittihad se ha vinculado con el fichaje de numerosos jugadores para el centro del campo, el último de ellos el colombiano Richard Ríos, centrocampista del Benfica, además de los egipcios Imam Ashour y Marwan Attia, y los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat.

El periodista saudí Majed Hood señaló que la lista de candidatos incorporó a dos nuevos jugadores: el argelino Anis Hadj Moussa, centrocampista del Feyenoord neerlandés, y el neerlandés Georginio Wijnaldum, exestrella del Liverpool.

El nombre de Anis Hadj Moussa se ha relacionado con el traspaso a numerosos clubes durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de informaciones periodísticas que confirman el rechazo del club neerlandés a la idea de prescindir de él.

Por su parte, Wijnaldum sigue buscando un nuevo equipo al que trasladarse durante el actual mercado veraniego, después de que el Al-Ettifaq saudí prescindiera de sus servicios tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada.

Wijnaldum sigue siendo una opción ideal, dado su conocimiento de la liga saudí, en la que pasó 3 años entre 2023 y 2026 con el Al-Ettifaq, aunque la etapa más destacada de su carrera fue con el Liverpool entre 2016 y 2021.

El Al-Ittihad busca la incorporación de un nuevo centrocampista, a pesar de haber fichado ya a Rakan Kaabi, del Al-Feiha, y al senegalés Dion Lopy, del Almería español.

Esto llega después de que los "Tigres" prescindieran del centrocampista brasileño Fabinho, tras finalizar su contrato al término de la pasada temporada, así como por la larga lesión que sufren el maliense Mamadou Doumbia y el saudí Hamed Al-Ghamdi.