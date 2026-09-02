Dos nuevas estrellas entraron en la lista de candidatos para cubrir los evidentes huecos en la plantilla del Al-Ittihad saudí durante la nueva temporada.

El periodista saudí Majed Hood afirmó que el Al-Ittihad incorporó a dos nuevos jugadores a la lista de candidatos para su fichaje, el argelino Anis Hadj Moussa, extremo del Feyenoord neerlandés, y el neerlandés Georginio Wijnaldum, exmediocampista del Liverpool.

El Al-Ittihad ve en el extremo argelino al sustituto ideal del otro extremo, el francés Moussa Diaby, tras su traspaso a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el actual periodo de fichajes veraniego.

El nombre de Anis Hadj Moussa se ha vinculado a un traspaso a numerosos clubes durante el actual periodo de fichajes veraniego, en medio de informes periodísticos que confirman la negativa del club neerlandés a la idea de prescindir de él.

Por su parte, Wijnaldum sigue buscando un nuevo equipo al que trasladarse durante el mercado veraniego en curso, tras prescindir de sus servicios el club Al-Ettifaq saudí, después de que finalizara su contrato al término de la temporada pasada.

El nombre del Al-Ittihad se ha vinculado al fichaje de numerosos jugadores en el centro del campo, el último de ellos el colombiano Richard Ríos, mediocampista del Benfica, además de los egipcios Imam Ashour y Marwan Attia, y los marroquíes Azzedine Ounahi y Sofyan Amrabat.

Wijnaldum sigue siendo una opción ideal, dado su conocimiento de la liga saudí, en la que pasó 3 años entre 2023 y 2026 con el club Al-Ettifaq, aunque la parte más destacada de su carrera fue con el Liverpool entre 2016 y 2021.

El Al-Ittihad busca incorporar a un nuevo mediocampista, pese a haber fichado ya a Rakan Kaabi, del Al-Feiha, y al senegalés Dion Lopy, del Almería español.

Esto llega después de que el Al-Ittihad prescindiera del mediocampista brasileño Fabinho, tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada, así como de la larga lesión que sufren el maliense Mamadou Doumbia y el saudí Hamed Al-Ghamdi.