El comité de árbitros de la Federación del Golfo de Fútbol anunció la designación de un equipo arbitral marroquí encabezado por el internacional Jalal Jayed para dirigir el partido final del torneo "Golfo 27" entre las selecciones de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, previsto para mañana martes 6 de octubre, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá en Yeda.

A Jalal Jayed le asistirán, en la dirección de la final, sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mustafa Akerkad, mientras que el kuwaití Abdalá Yamali asumirá la labor de cuarto árbitro, y su compatriota Saud Al Shamali la de quinto árbitro.

En cuanto a la tecnología del videoarbitraje asistido "VAR", la tarea se encomendó al marroquí Hamza El Fariq como árbitro de vídeo, asistido por el neerlandés Erwin Blank y el bareiní Ismail Habib, mientras que el omaní Ibrahim Al Hosni asumirá la función de evaluador de árbitros.

Las competiciones del "Golfo 27" se celebran en la ciudad de Yeda, bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud, en medio de la expectación por el enfrentamiento de cierre entre las selecciones saudí y emiratí.

La selección saudí había reservado su plaza en la final tras superar a Catar en los penaltis por un resultado de 3-2, después de que los tiempos reglamentario y adicional terminaran con empate sin goles, mientras que la selección emiratí se clasificó tras su victoria sobre su homóloga omaní por un gol a cero.