Un árbitro italiano inquieta al Barcelona antes del duelo contra el Galatasaray

El comité de árbitros de la UEFA anunció la designación del árbitro italiano Marco Guida para dirigir el partido entre el Barcelona y el Galatasaray, previsto para la tarde del martes, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.

Según el diario español Mundo Deportivo, Marco Guida, de 45 años, se encargará de dirigir el esperado encuentro, con la asistencia de su compatriota italiano Marco Di Bello en la sala del videoarbitraje (VAR).

Guida es actualmente uno de los árbitros con más experiencia del fútbol italiano, después de haber iniciado su carrera arbitral en 2010 y de obtener la insignia internacional en 2014.

El duelo entre el Barcelona y el Galatasaray será el tercer partido que dirija Guida esta temporada en las competiciones europeas y el segundo en la Champions League, tras haber arbitrado previamente un encuentro en las rondas previas del torneo.

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Será la tercera vez que el árbitro italiano dirija un partido del Barcelona en las competiciones europeas, sin que el conjunto catalán haya conseguido la victoria en ninguno de los dos enfrentamientos anteriores bajo su dirección.

El último encuentro que Guida dirigió al Barcelona fue la temporada pasada, en el partido de ida de los octavos de final, cuando el conjunto catalán empató 1-1 ante el Newcastle United en Inglaterra.

El primer enfrentamiento, en cambio, se remonta a la visita del Barcelona al Royal Antwerp belga en la fase de grupos de la Champions League de la temporada 2022-2023, cuando el equipo catalán cayó por 3-2 el 13 de diciembre de 2022.

Por otro lado, Guida dirigió dos partidos previos del Galatasaray, en los que el equipo turco logró una victoria y sufrió una derrota.

El último partido que el árbitro italiano dirigió al Galatasaray fue ante el Eintracht Frankfurt en la fase de liga de la Champions League la temporada pasada, y terminó con la derrota del conjunto turco por 5-1.



