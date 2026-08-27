El partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao fue testigo de las reclamaciones de los jugadores del conjunto catalán, que pedían un penalti tras la caída del recién llegado Anthony Gordon dentro del área.

La cuenta "Archivo VAR", especializada en el análisis de las jugadas arbitrales, aseguró que el Barcelona no merecía un penalti en esta acción, aclarando que la decisión del árbitro del encuentro de dejar seguir el juego fue correcta.

La cuenta señaló, en un tuit en la red social X, que Gordon cedió primero el balón a su compañero Raphinha, antes de sufrir un contacto por parte del defensa del Athletic de Bilbao Hugo Rincón, aunque ese contacto no fue temerario ni justificaba señalar una falta.

Añadió que el jugador inglés ya se había deshecho del balón antes de que se produjera el contacto, lo que hace que sea una acción que no alcanza el nivel de un penalti según el reglamento.

La crítica de "Archivo VAR" no se limitó a esta jugada, ya que a través de su web oficial otorgó al árbitro Ortiz Arias una valoración baja de 4 sobre 10, al considerar que ofreció una actuación decepcionante en la dirección del partido y cometió varios errores influyentes en la apreciación de algunas jugadas.

La cuenta explicó que el árbitro se equivocó al aplicar el principio de ley de la ventaja en una de las jugadas tras dos faltas simultáneas, y que también pasó por alto una amonestación clara que merecía Xavi Espart, y no mostró tarjeta amarilla a Lamine Yamal tras una entrada que describió como al borde de la expulsión, mientras que acertó en algunas otras decisiones, entre ellas la de no señalar penalti para el Barcelona en la jugada de Gordon.

La acción se produjo durante el duelo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao en el arranque del camino de ambos equipos en la Liga española, que terminó con la victoria del conjunto catalán por 2-0 en su estadio, gracias a los goles de Raphinha en el minuto 37 y de Fermín López en el minuto 81, con lo que el equipo de Hansi Flick sumó sus tres primeros puntos de la nueva temporada.

El partido fue testigo del primer debut de la estrella española Rodri con la camiseta del Barcelona, después de que entrara como suplente en la segunda parte, mientras que el equipo ofreció una actuación ofensiva potente y generó numerosas ocasiones, aunque el gran nivel del portero Unai Simón impidió que el conjunto catalán aumentara su cuota goleadora.

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