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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Un árbitro brasileño dirigirá el Egipto-Bélgica, y un italiano el Arabia Saudí-Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
A. Makhadmeh
M. Mariani
R. Abatti
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Bélgica
Egipto
España
Cabo Verde
Irán
Nueva Zelanda
Jordania
Italia
Brasil

Makhada dirigirá el partido entre España y Cabo Verde

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha anunciado los equipos que dirigirán los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El lunes se enfrentarán España y Cabo Verde en el estadio Mercedes-Benz.

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al árbitro jordano Adham Makhadmeh para dirigir el esperado encuentro.

Le asistirán Mohamed Al-Khalaf (primer asistente) y Ahmed Al-Ruwali (segundo asistente). Andrés Rojas será el cuarto árbitro y Alexander Guzmán el quinto.

Egipto × Bélgica

En otro encuentro, el estadio Lumen albergará el lunes el choque entre Egipto y Bélgica.

La Comisión de Árbitros designó al brasileño Ramón Abate, de 36 años, para dirigir el encuentro.

Le asistirán Danilo Manes (primer asistente), Rafael Alves (segundo asistente), Kevin Ortega (cuarto árbitro) y Michael Ory (quinto).

Arabia Saudí vs. Uruguay

El martes se medirán Arabia Saudí y Uruguay en el Hard Rock Stadium, en la primera jornada de grupos.

La Comisión de Árbitros designó al italiano Maurizio Mariani, de 44 años, para dirigir el encuentro.

Le asistirán Daniele Bindoni (primer asistente), Alberto Tegoni (segundo asistente), Drew Fisher (cuarto árbitro) y Michael Parvigen (quinto árbitro).


Irán × Nueva Zelanda

En el mismo día, el estadio SoFi albergará el duelo entre Irán y Nueva Zelanda.

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó al mexicano César Ramos como árbitro del encuentro.

Le asistirán Alberto Morin y Marco Pesquera como asistentes, Yosuke Araki como cuarto árbitro y Jun Mihara como quinto árbitro.

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