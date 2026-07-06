«Un apodo que mancha la imagen de Brasil»... La conmoción en El Ogón nos recuerda el «escándalo de Garrincha» en la final del Mundial de 1962

La FIFA autorizó al delantero estadounidense Folarin Balogun a jugar los octavos del Mundial contra Bélgica tras anular su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La Federación Belga de Fútbol emitió anoche un comunicado para anunciar que estudia sus opciones y que hoy ha presentado un recurso contra la decisión.

Según Mundo Deportivo, hay un precedente similar: el Mundial de 1962 en Chile.

El brasileño Garrincha fue expulsado en la semifinal contra la anfitriona por agredir a Eladio Rojas; Brasil ganó 4-2.

Así, Brasil llegó a la final sin Pelé, lesionado, y sin Garrincha. Su rival fue Checoslovaquia, el único equipo que había empatado 0-0 con la Canarinha en la fase de grupos.

La Federación Brasileña intervino y logró suspender la sanción de Garrincha, a quien consideraba «un deportista excelente y muy disciplinado». Brasil ganó la final y conquistó su segundo título.