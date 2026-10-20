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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Un analista táctico a una estrella del Al-Ahly: te has convertido en un punto débil evidente ante los rivales y la afición

Al Ahli
Al-Fayha
A. Al-Sanbi
1ª División
Arabia Saudí

Errores recurrentes en los partidos

El analista técnico Imad al-Salmi pidió al portero del Al-Ahli, Abdul Rahman al-Sanabi, que desarrolle sus capacidades a la hora de enfrentar los disparos de larga distancia.

Esto se produjo después de que Al-Sanabi encajara un gol desde fuera del área durante el enfrentamiento ante el Al-Fayha en la Liga Roshn, que terminó con victoria del Al-Ahli por 3-2.

Con esta victoria, el Al-Ahli elevó su cuenta a 18 puntos y ascendió al cuarto lugar en la tabla de clasificación de la liga, mientras que la cuenta del Al-Fayha quedó estancada en 7 puntos, en el decimocuarto puesto.

Al-Salmi declaró, en unas palabras en el programa «Rotana Sport con Walid»: «Abdul Rahman al-Sanabi juega en un club grande como el Al-Ahli; ¿por qué lo vemos encajar goles de la misma manera cada 3 días, mientras él se limita a mirar?».

Y añadió: «Todos los rivales se han centrado en disparar desde fuera del área contra Al-Sanabi, ya sea en balones parados o en jugada».

Y concluyó: «Lo peor es jugar en un club grande como el Al-Ahli y ser un punto débil evidente para los rivales y para tu afición. Hay que mejorar este asunto».

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