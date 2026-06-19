Wim Kieft critica a Frenkie de Jong en su columna del viernes en De Telegraaf. El exdelantero de la selección holandesa pide al centrocampista que dé más pases en profundidad a los delanteros.

Kieft reconoce que Ronald Koeman es quien mejor valora su aportación, pero añade: «Sorprende que seleccionadores y entrenadores de club actúen como si, al ser de dentro, vieran todo lo que De Jong hace y que los de fuera no ven. Y que, por eso, no se pueda criticar su juego».

Los seguidores de la selección holandesa escuchan a los entrenadores decir que De Jong «analiza» el juego a su alrededor. «Pero Frenkie no pasa el balón. Al fin y al cabo, de eso se trata: de pasar el balón, y en el caso de De Jong, todo eso debería ser más rápido».

Kieft reconoce que Gakpo suele tener marca doble, lo que hace arriesgado pasarle el balón. «Pero a veces hay que arriesgar para marcar la diferencia. Frenkie es un gran jugador, pero ahora mismo ralentiza el juego de la selección».

«Precisamente de él se espera que acelere el juego de la selección holandesa, por ejemplo, pasando el balón a Gakpo con más frecuencia y rapidez», señala el jugador del FC Barcelona, un día antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial contra Suecia en Houston.

Para cerrar su columna, Kieft critica que los entrenadores den instrucciones constantes en entrenamientos y partidos, pues, a su juicio, eso elimina la espontaneidad.

«Con tantas reuniones y análisis de imágenes, el jugador solo tiene que levantar el dedo para preguntar qué hacer, y hasta los internacionales pierden la capacidad de aportar soluciones por sí mismos», concluye un escéptico Kieft.