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Un analista español insulta a Mourinho: es un descarado y nos trata como si fuéramos estúpidos

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Primera División
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
J. Mourinho
España

Mourinho tiene una gran audacia a la hora de lanzar declaraciones

El analista español Siqui Rodríguez atacó al portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras la victoria del conjunto blanco ante el Sevilla por 4-1 en LaLiga.

El diario Sport publicó las declaraciones de Siqui Rodríguez, durante el programa Què t'hi jugues de la Cadena SER, sobre el Real Madrid y el Barcelona.

Siqui Rodríguez dijo: "Es la semana del Clásico, y en ella hay también dos grandes partidos de la Liga de Campeones. Y encima, por desgracia, se hablará mucho de los árbitros".

Y continuó: "José Mourinho tiene mucha cara, y tiene una gran osadía a la hora de lanzar declaraciones. Ayer, Mourinho no vio la imagen de Arda Güler. Y fue el propio Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, quien se encargó de explicar lo que le pasó".

Y añadió: "Quien no quiera ver el codazo que dio Güler, nos está tratando como si fuéramos tontos".

Y señaló: "El resultado es engañoso, aunque el Real Madrid ofreció buenos momentos de juego, y Yan Diomande demostró que sancionar a Vinicius fue como un favor hecho al equipo".

Y apuntó: "Diomande podría aportar un mejor equilibrio al equipo, y además darle minutos parece una opción adecuada, porque en este momento es mejor que el jugador brasileño".

Y agregó: "El Barcelona también ganó al Real Betis en un partido que vivió polémica arbitral. El entrenador Manuel Pellegrini protestó mucho, y, por cierto, no encaja bien las derrotas".

Y recalcó: "Pellegrini no las encaja en absoluto. Puede parecer un hombre educado y respetuoso, pero cuando pierde, empieza a lanzar indirectas y críticas veladas".

Siqui Rodríguez comentó sobre la anulación del gol de Giovani Lo Celso, jugador del Real Betis, diciendo: "La norma te puede gustar o no, pero es la norma vigente. Si alguien tiene algún problema con ella, que acuda a los organismos competentes y pida que se modifique antes del inicio de la temporada".

Y señaló: "Yo también me sorprendí al principio cuando se anuló el gol, pero cuando te lo explican y lo ves, te das cuenta de que esa es la regla. Así que, que cada uno llore en su casa".

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