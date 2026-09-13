Un analista español golpea a Mourinho: el Real Madrid no juega al fútbol

El Real Madrid recuperó la senda de la victoria en LaLiga tras imponerse al Rayo Vallecano por 4-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo del entrenador José Mourinho fue superior durante muchos tramos del encuentro y aprovechó los errores tempranos para dejar el marcador prácticamente sentenciado, después de finalizar la primera parte con ventaja de 3-0.

Sin embargo, parece que el descanso entre ambas partes no le sentó nada bien al conjunto merengue, ya que comenzó la segunda mitad de mala manera, algo que el Rayo Vallecano aprovechó para recortar distancias. Es más, el equipo madridista perdió el balón en favor del rival durante muchos minutos. Y pese a la victoria, este asunto no fue del agrado de algunos analistas.

Aunque el partido terminó con triunfo del Real Madrid por 4-1 y con el equipo acaparando el 56% de la posesión, el Rayo Vallecano consiguió generar inquietud.

En la Cadena COPE, el comentarista Poli Rincón hizo hincapié en este punto, e incluso se mostró molesto con ello.

El diario Sport publicó las declaraciones de Rincón, quien dijo: «Mourinho considera que el equipo se hundió en el minuto 64 y que el Rayo Vallecano, como hizo antes el Inter de Milán, pasó a ser el dominador».

Y añadió: «El Real Madrid no juega al fútbol, y Mourinho no quiere jugar al fútbol».

Poli Rincón insistió: «Mourinho no quiere tener la posesión del balón. Eso no me gusta. Ganaremos el partido y seremos partidarios de los resultados, pero lo que veo no me gusta».

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