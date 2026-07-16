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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Un amigo de Messi pone al Chelsea en un aprieto con la afición inglesa

L. Messi
Enzo Fernández
Inglaterra vs Argentina
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Argentina
Inglaterra
EE. UU.

¿Qué pasó después de la batalla entre Argentina e Inglaterra?

La victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra desató críticas de la afición inglesa al Chelsea en la red «X» por un gesto considerado un desaire a los «Tres Leones».

Los ingleses, que ganaban 1-0, vieron cómo Messi y los suyos marcaban dos goles en siete minutos.

Lee también... Messi estalla: «Nadie nos ha hecho ningún favor... ¡Que se enfade quien quiera!».

El primer gol lo marcó Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, con un disparo fulminante en el 85’, lo que llevó a la cuenta de los «Blues» a publicar una foto suya durante la celebración.

La publicación enfureció a los seguidores ingleses, que la interpretaron como una falta de respeto a su selección.

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Minutos después el tuit se eliminó para evitar mayores enfrentamientos o posibles sanciones, sobre todo tras una derrota tan amarga.


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