El Al-Ahli recibió un importante impulso antes de su esperado duelo frente al Al-Sadd catarí, después de que su guardameta senegalés Edouard Mendy se acercara a regresar al once titular, en el encuentro programado para el lunes dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia Élite, según revelaron informes periodísticos.

Según el diario saudí " Arriyadiyah ", el Al-Ahli recupera los servicios de Mendy, de 34 años, tras su ausencia en los últimos partidos del equipo debido a la lesión, convirtiéndose en candidato a aparecer de nuevo en el once titular durante el próximo examen continental.

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En el marco de los preparativos para el enfrentamiento, los jugadores del Al-Ahli se limitaron, el sábado, a realizar entrenamientos de recuperación dentro del hotel de concentración del equipo en Catar, bajo la supervisión del entrenador neerlandés Marino Pusic, con el objetivo de preparar los aspectos físicos antes de reanudar el trabajo sobre el terreno.

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Está previsto que el Al-Ahli dispute su sesión de entrenamiento principal y última, el domingo, de cara al partido ante el Al-Sadd, estando los primeros quince minutos de la misma disponibles para los medios de comunicación, según las disposiciones aprobadas antes del encuentro.

El Al-Ahli afronta el duelo continental ocupando el tercer puesto del grupo del Oeste con 7 puntos, obtenidos de dos victorias y un empate, con la intención de lograr un resultado positivo que refuerce su posición en la tabla de clasificación y respalde sus opciones de continuar su camino en el torneo.