El Ajax logró el domingo una trabajada victoria en la Eredivisie. En su visita al Sparta, estuvo bajo presión durante buena parte de la segunda mitad, pero consiguió conservar por los pelos el 1-2. Abdellah Ouazane y Tolu Arokodare marcaron los goles del Ajax.

El Ajax tomó la iniciativa desde el principio y generó peligro sobre todo por la izquierda, donde Ouazane encaró una y otra vez a su marcador. Así llegó el primer gol a los 22 minutos: tras combinar con Julian Brandt, Ouazane firmó un magnífico disparo que puso el 0-1 en el marcador.

Justo antes del descanso, el Sparta empató de forma inesperada. Jens Toornstra, que disputaba su partido número 500 en la Eredivisie, remató de cabeza un preciso centro de Isaac Babadi: 1-1. Fue un golpe para el Ajax, que reaccionó rápidamente.

En un rápido contraataque, Brandt llevó la iniciativa. El alemán condujo el balón durante varios metros y después se lo cedió a Tolu, que definió con calma y precisión hacia el palo más alejado. Así, el equipo de Míchel se marchó al vestuario con una ventaja de 1-2.

Tras el descanso, el Ajax no consiguió sentenciar el partido. Tolu estuvo cerca de marcar el tercer gol del conjunto de Ámsterdam, pero su remate se estrelló contra el marco. Después, el Sparta mejoró y estuvo a punto de empatar tras un grave error de Brandt, pero Marc ter Stegen acudió al rescate al detener el remate del suplente Mitchell van Bergen.

Fue un aviso para el Ajax, que aun así fue perdiendo terreno en la recta final. El Sparta dispuso de varias ocasiones por medio de Milan Zonneveld y Van Bergen, pero el Ajax resistió gracias a una buena dosis de fortuna y a una excelente actuación de Ter Stegen.

Míchel no lo veía claro e incorporó a Daley Blind en los últimos minutos para reforzar la defensa. La tensión se mantuvo hasta el último minuto, pero el Sparta no volvió a marcar. Así, el Ajax sumó tres puntos y sube al segundo puesto de la Eredivisie, a tres puntos del líder, el Feyenoord.