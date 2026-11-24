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Sacha Boey apenas tiene oportunidades en el Bayern. Aun así, iba a asistir como invitado estrella a un encuentro de una peña. Pero el viaje se torció.

Cuando se dirigía el domingo a Wildenau para asistir al encuentro de la peña, su coche de empresa sufrió una avería poco después de iniciar el viaje, según Bild. Un miembro de la peña recogió al francés, que llegó al local del club de tiro con cuatro horas de retraso.

Al parecer, Boey causó una impresión muy positiva. Pese al gran retraso, dedicó bastante tiempo a responder las preguntas de los aficionados y a atender sus peticiones de autógrafos y fotos. Los presentes lo agradecieron mucho.

Sin embargo, esto apenas cambiará su situación deportiva. Boey sigue siendo candidato a salir del club y, pese a la delicada situación de la plantilla por la plaga de lesiones, los dirigentes del Bayern preferirían sacarlo de la nómina cuanto antes.

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Según coinciden varios medios, si algún club presenta al Bayern una oferta adecuada este invierno, el club con más títulos de Alemania no dudaría en aceptarla.

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¿Por qué no entró Boey en las convocatorias del Bayern al inicio de la temporada?

Al menos, Boey ya no está completamente apartado. El jugador de 26 años, que llegó del Galatasaray de Estambul en enero de 2024 por la friolera de 30 millones de euros y no ha cumplido ni de lejos las expectativas, debía abandonar definitivamente el club ya en verano.

Por ese motivo, llegó incluso a entrenarse por su cuenta durante un tiempo, lejos del equipo. "Sacha está en forma, pero, de acuerdo con Vinnie [Kompany] y con él, hemos decidido que entrene individualmente porque ahora mismo hay algunas conversaciones", dijo el director deportivo Christoph Freund a principios de septiembre, en referencia a un posible traspaso al Fulham que entonces empezaba a tomar forma.

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Como es sabido, el traspaso no se produjo. Boey tuvo que quedarse en el club con más títulos de Alemania y no volvió a entrar en una convocatoria para un partido del Bayern hasta mediados de octubre, después del primer parón de selecciones especialmente largo. Desde entonces ha disputado cinco partidos, siempre con pocos minutos, para un total de 69.

"Sacha da el cien por cien en los entrenamientos. Se entrega al máximo", dijo el director ejecutivo deportivo Max Eberl tras la primera aparición de Boey, breve y bastante sorprendente, ante el RB Leipzig . Eberl aludió a la situación "extremadamente difícil" del lateral en el club con más títulos de Alemania: "Esta vez estaba ahí. El entrenador le recompensó por su rendimiento en los entrenamientos. Y eso es bonito".

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En casi tres años en Múnich, Boey solo ha disputado 43 partidos oficiales hasta la fecha, en parte debido a varias lesiones graves, entre ellas una rotura de menisco y una rotura de un fascículo muscular. Pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en su antiguo club, el Galatasaray, donde por momentos fue titular habitual. Aun así, el campeón turco no ejerció la opción de compra, por lo que Boey permaneció en el Bayern.