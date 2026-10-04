Un aficionado paga 55.000 euros por la camiseta de Harry Kane

Una camiseta que vistió Harry Kane en una noche histórica con el Bayern Múnich se convirtió en una pieza rara que vale una fortuna, después de que un aficionado de Singapur pagara 55.000 euros por ella en una subasta pública, superando a un rival estadounidense cuya oferta se detuvo en los 50.000 euros.

La camiseta que vistió Kane durante la aplastante victoria del Bayern Múnich sobre el Unión Berlín por 7-0 en la Bundesliga adquirió un valor excepcional después de que el delantero inglés lograra una gesta histórica, según informó el diario alemán "Bild".

Kane marcó su gol número 100 en la Bundesliga durante el partido, convirtiéndose en el jugador más rápido en la historia de la competición en alcanzar esa cifra, tras lograrlo en apenas su partido número 98, superando el récord anterior que ostentaba la leyenda del Colonia Dieter Müller, quien necesitó 129 partidos.

Kane no se detuvo en el gol número 100, pues añadió otro tanto ante el Unión Berlín para llegar a los 101 goles en la Bundesliga. El valor de la camiseta aumentó entre los coleccionistas de artículos de las estrellas, ya que era la camiseta especial de las celebraciones del famoso Oktoberfest de Múnich, que el Bayern vistió en un solo partido durante la temporada.

El importe total de la subasta no fue a parar a los bolsillos del club, pues una parte de sus ingresos se destina a la fundación FC Bayern Hilfe e.V., que ofrece apoyo a las personas que atraviesan circunstancias difíciles sin ser culpables de ellas.









La subasta también presenció la venta de camisetas que vistieron otras estrellas del Bayern, pero con una gran diferencia respecto a la de Kane; la camiseta de Jamal Musiala se vendió por 7.292 euros, mientras que el precio de la camiseta de Michael Olise alcanzó los 5.500 euros.

Así, la camiseta de Kane pasó de ser una simple pieza deportiva a convertirse en un recuerdo que lleva consigo uno de los momentos más destacados del delantero inglés en los campos alemanes, lo que explica el precio récord que pagó el aficionado singapurense por hacerse con ella.



