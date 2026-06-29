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Rian Rosendaal

Traducido por

Un aficionado marroquí lleva una camiseta con el nombre de Wilders y le grita algo al político ante la cámara

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup

En la marcha naranja de Monterrey llamó la atención un marroquí residente en Países Bajos, quien usó una camiseta de la selección marroquí con la imagen de Wilders y el número 10.

La camiseta parece una broma inspirada en una publicación reciente de Wilders en Instagram, donde, como árbitro, le muestra una tarjeta roja a un jugador marroquí con el mensaje «Todo irá bien».

«Mi mayor admirador. Wilders, te quiero», afirma en un vídeo de De Telegraaf. «Le quiero. Gracias a él me fui del país. ¡Wilders, te quiero, Venlo!», añade riendo, en alusión a la ciudad natal del político.

Después, el risueño aficionado pronostica un 1-2 a favor de Marruecos en los octavos de final. «Wilders no puede perderse esto», grita mientras la marcha naranja avanza por Monterrey.

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Otro hincha confía en la victoria marroquí: «Ahora hacemos un último bailecito de izquierda a derecha, pero luego será “dima maghreb”».

Holanda y Marruecos se verán las caras el martes a las 03:00 en el Estadio BBVA de Monterrey. El ganador avanzará a octavos para medirse con Canadá, que el domingo venció 0-1 a Sudáfrica en el último suspiro.

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