«Un aficionado apasionado»: la estrella del Barcelona rechaza ofertas de España, Italia e Inglaterra

El Barcelona sigue trabajando, y con el joven central en paralelo, se espera que la próxima semana sea decisiva para clarificar su situación.

El central da prioridad a quedarse, y el entrenador Hansi Flick está satisfecho y lo está pensando, pero al jugador no le faltan ofertas serias procedentes de las grandes ligas.

Según el diario "Mundo Deportivo", el futuro de Álvaro Cortés (21 años) con el FC Barcelona entra en una semana decisiva. El jugador está vinculado por contrato con el club hasta el verano de 2026, y actualmente se centra por completo en cumplir con sus obligaciones y dar lo mejor de sí bajo las órdenes de Hansi Flick.

Pero su futuro aún no está resuelto pese a la marcha de Ronald Araújo cedido al Liverpool.

Su nombre ha surgido como alternativa para ocupar el puesto de cuarto central junto a Cubarsí, Gerard Martín y Christensen.

Reina un ambiente de tranquilidad entre el club y el jugador, y se ha confirmado la colaboración de todas las partes al margen de cuál sea la decisión final.

La próxima semana podría aportar mayor claridad a esta situación que sigue en el aire. Flick confía en las cualidades de Álvaro y cree que es capaz de aportar al equipo por lo que ha visto durante la pretemporada, mientras que el jugador está plenamente satisfecho y confiado en lo que puede ofrecer al Barcelona.

La realidad es que, en caso de que finalmente se considere un traspaso, no le faltarán ofertas. Álvaro Cortés, uno de los mejores jugadores del filial la temporada pasada, ha recibido ofertas oficiales de clubes de LaLiga, la Serie A, la Premier League y otras competiciones europeas, lo que demuestra el gran interés que despierta en el mercado de fichajes.

Sin embargo, la prioridad del jugador sigue siendo clara: Álvaro Cortés es un aficionado ferviente del Barcelona, está en el club y quiere triunfar con el conjunto blaugrana. Su futuro se decidirá en los próximos días, pero por el momento su atención está puesta por completo en el FC Barcelona.