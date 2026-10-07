En una noche excepcional que quedará grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino, Lionel Messi se despidió de su afición a su manera, con un gol y dos asistencias que guiaron a la selección hacia una victoria por tres goles a cero ante Benín, en su último partido en el estadio Monumental.

Y con palabras salidas del corazón, Messi dijo, con lágrimas en los ojos: no me quiero ir de acá, abriendo la puerta a una oleada de mensajes de cariño y lealtad que inundó las cuentas de los clubes argentinos en las redes sociales, en una escena en la que todos los colores se unieron detrás de un único capitán.

Desde Newell's Old Boys, el club que acogió sus primeros inicios, llegó el mensaje más profundo. El club publicó dos imágenes, una de Messi de niño con la camiseta del equipo, y la otra como campeón del mundo coronado con sus títulos con la selección, y las acompañó de una frase conmovedora que decía: Leo, hiciste muy feliz al pibe que vino de las islas Malvinas, gracias.





River Plate, por su parte, eligió la eternidad como título de su mensaje, y escribió: Para siempre, gracias, capitán, con una imagen que reunía las copas que Messi conquistó con la selección de su país.









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Y la respuesta de Boca Juniors, el rival de siempre, llegó para confirmar que Messi está por encima de todas las pertenencias, y escribió: Gracias siempre, capitán.









Las muestras de lealtad se multiplicaron. El club San Lorenzo escribió: Gracias por el fútbol, por tu amor a la camiseta, por la alegría, por tus constantes intentos y por ser argentino.









Mientras tanto, el club Independiente resumió la escena en una frase elocuente: Una hermosa historia de amor, muchas gracias, no dejaste sueño sin cumplir.









Y el comunicado más emotivo correspondió al club Huracán, que redactó un mensaje extenso que resumió los sentimientos de todo un pueblo, y que decía: Agradecidos para siempre, capitán, por cada alegría, por cada lágrima, por hacernos abrazar como nunca antes nos habíamos abrazado, por llevar nuestra bandera a lo más alto y cumplir el sueño de todo un país. Las palabras no nos alcanzan para expresar nuestra gratitud. Tu magia y todas las emociones que nos regalaste quedarán grabadas en nuestros corazones para siempre. Gracias por todo, Lionel Andrés Messi.









El homenaje no se limitó a los grandes clubes, sino que los clubes Barracas Central, Defensa y Justicia y Tigre se sumaron a la lista de los que se despidieron. El club Tigre recuperó las inmortales palabras de Messi: esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida.

Así fue la noche del Monumental, en la que Messi no solo se despidió de la afición, sino que toda la Argentina lo despidió a él, porque comprendió que quien dejó el campo no era un simple jugador que lleva el número diez, sino el sueño que vivieron generaciones enteras.















