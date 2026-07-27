El posible traspaso de Yan Diomandé al Real Madrid se ha convertido en una amenaza directa para las aspiraciones del Barcelona de fichar al delantero kosovar Vesnik Aslani, estrella del Hoffenheim alemán, después de que el Leipzig vinculara su destino al futuro del jugador marfileño en una operación entrelazada que podría privar a los blaugranas de su primer objetivo ofensivo.

Según el diario español "As", el Leipzig alemán está decidido a fichar a Aslani, de 23 años, como sustituto directo de Diomandé en caso de que se complete el traspaso de este último a la capital española, un escenario que coloca al Barcelona en una situación sumamente delicada, especialmente porque el club catalán considera al delantero kosovar el sustituto ideal de Ferran Torres.

El panorama se complica aún más ante la aceleración de las negociaciones entre el Real Madrid y el Leipzig por Diomandé, ya que el club blanco busca cerrar la operación en los próximos días, lo que significa que el Leipzig se moverá de inmediato para activar la cláusula de rescisión en el contrato de Aslani con el Hoffenheim, valorada en 29 millones de euros, algo que cerraría definitivamente la puerta al Barcelona.

Los blaugranas afrontan una frenética carrera contrarreloj, ya que primero necesitan resolver el futuro de Ferran Torres, que se ha vuelto incierto en el club a pesar de su brillante actuación en la final del Mundial 2026, en medio de sus dudas para renovar su contrato, que expira dentro de un año, ante el fuerte interés del Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, antes de moverse oficialmente por Aslani.

Y pese al acuerdo inicial de Aslani para unirse al Leipzig, el delantero kosovar, que marcó 11 goles y dio 8 asistencias con el Hoffenheim en 35 partidos la temporada pasada, se toma su tiempo antes de tomar la decisión final a la espera de una oferta oficial del Barcelona, en clara señal de que prefiere trasladarse al Camp Nou si el club catalán presenta una oferta concreta.

Pero el mayor problema reside en que el Leipzig presiona con fuerza al jugador para que defina su situación, sobre todo porque el club alemán quiere asegurarse el sustituto antes de permitir que Diomandé se marche a Madrid, lo que significa que la ventana de oportunidad para el Barcelona se estrecha peligrosamente con cada hora que pasa.

Esta compleja ecuación sitúa a la dirección del Barcelona ante dos difíciles opciones: acelerar la resolución del caso Torres y moverse de inmediato por Aslani con una oferta oficial, o arriesgarse a perder su objetivo ofensivo más destacado en caso de que el Real Madrid logre fichar a Diomandé y el Leipzig se mueva con rapidez para cerrar la operación del sustituto.