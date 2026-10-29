Para que el traspaso se concrete el próximo enero, todas las partes implicadas tendrán que hacer concesiones, según el tabloide. Aun así, se considera viable alcanzar un acuerdo durante el parón invernal. Según esa información, el Liverpool ya ha iniciado conversaciones con el entorno del centrocampista senegalés.

El hecho de que Camara siga protagonizando rumores de traspaso se remonta a lo sucedido el pasado verano, cuando se produjeron acontecimientos bastante dramáticos. El último día del mercado, su fichaje por el Chelsea parecía prácticamente cerrado. Los clubes y el entorno del jugador ya habían alcanzado un acuerdo por escrito sobre un importe fijo de 55 millones de euros.

Sin embargo, pocas horas antes del cierre del mercado, el Mónaco retiró su visto bueno. El motivo de ese cambio repentino habría sido el tira y afloja que mantenía en paralelo por Folarin Balogun, cuyo previsto traspaso al Everton tuvo que renegociarse en ese momento.

El episodio causó un considerable malestar en Londres. Según se informó entonces, el Chelsea calificó de «profundamente poco profesional» la forma de negociar del Mónaco. Desde entonces, el valor de mercado de Camara ha seguido aumentando y ahora se estima en hasta 70 millones de euros.

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El agente de Lamine Camara cargó contra lo ocurrido tras frustrarse su traspaso al Chelsea

El fichaje frustrado también suscitó críticas entre los agentes. Diomansy Kamara, que representa tanto a Camara como a su compañero de selección Ismaila Sarr y al exjugador de Múnich Nicolas Jackson (el traspaso previsto de Sarr del Crystal Palace al Galatasaray o al Liverpool también se frustró en el último momento), escribió en su cuenta de Instagram: «Los casos de Ismaila Sarr y Lamine Camara deben hacernos reflexionar a todos. Tenemos que dejar atrás esa forma de pensar en la que el jugador africano a veces da la impresión de ser solo una mercancía: se le compra, se fija su precio, se negocia su futuro y, con demasiada frecuencia, parece que tu voluntad queda relegada a un segundo plano».

Kamara pidió un cambio de fondo en el trato a los profesionales africanos: «Respeto por su trabajo. Respeto por su carrera. Respeto por sus ambiciones. Respeto por su voz. Un traspaso no debería ser solo un asunto entre dos clubes y unas cifras. Detrás de cada contrato hay una persona, una carrera, sueños y decisiones de vida».

Camara tiene contrato con el Mónaco hasta 2029. Llegó en 2024 procedente del Metz por 15 millones de euros y desde entonces ha disputado 83 partidos oficiales, en los que ha marcado siete goles y repartido doce asistencias.