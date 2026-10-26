Gavi, estrella del Barcelona, atraviesa uno de los periodos más delicados desde su ascenso al primer equipo, después de vivir una situación sin precedentes en su carrera.

El diario Sport señaló que Gavi no participó en el Clásico, por primera vez desde su debut con el Barcelona, y ello por una decisión técnica.

El entrenador Hansi Flick no recurrió a los servicios de Gavi ante el Real Madrid, algo que tiene un significado especial a la vista de la importancia que el jugador concede a estos duelos, además de su espíritu competitivo en los grandes partidos.

De hecho, Gavi fue uno de los protagonistas de las declaraciones previas al partido, después de mostrar públicamente cuánto le motivaba enfrentarse al rival de siempre.

El sábado dijo: «En los partidos del Clásico hay que ir a la guerra. No importa cómo llegue cualquiera de los dos equipos al partido, son duelos que se juegan a muerte».

Estas declaraciones reflejaron cuánta era la motivación de Gavi, pero esa motivación no encontró continuidad sobre el terreno de juego.

Que se sentara en el banquillo no fue una sorpresa, pero la sorpresa estuvo en que Flick no le concediera ni un minuto para jugar.

La presencia de Gavi en el once titular se ha limitado a un margen muy reducido esta temporada, y las dificultades que afronta para encontrar un sitio en el equipo se han hecho más evidentes con el paso del tiempo.

El técnico alemán había tratado su situación con él personalmente, y le explicó la magnitud de la fuerte competencia que existe en la línea media.

Flick dijo el pasado mes de septiembre: «Gavi tiene una gran ambición y quiere jugar siempre. Jugó, luego se lesionó y después volvió a jugar, pero el equipo marcha bien en su situación actual y hay que aceptarlo».

Este mensaje apuntaba de forma implícita a que Gavi tendrá que armarse de paciencia. Pero el problema reside en que su situación amenaza con volverse aún más complicada. El regreso de Frenkie de Jong, que ya retomó la participación precisamente ante el Real Madrid, abre la puerta a una nueva competencia en una zona del campo en la que Pedri y Rodri parecen tener asegurados sus puestos.

Además, Fermín y Dani Olmo aportan otras opciones de carácter ofensivo. E incluso Marc Bernal, dadas sus características y su posición en el campo, se adelanta a Gavi en número de minutos de participación en algunos escenarios.

Esta situación podría acabar convirtiendo a Gavi en el último de los centrocampistas en el orden de opciones de Flick para las rotaciones.

A sus 22 años, Gavi se encuentra ante un reto que no esperaba. Tras superar graves problemas físicos, necesita recuperar la continuidad y una presencia influyente en el equipo.

No hay duda de que posee una personalidad competitiva fuerte, pero ahora está obligado a convencer a Flick de que merece un sitio en una línea media en la que reservar una plaza resulta cada día más difícil.

El contrato de Gavi con el Barcelona se extiende hasta el año 2030, y además muestra un compromiso total con el club. Aun así, sigue siendo necesario seguir cómo evoluciona su situación de aquí al próximo mes de enero.

Flick apuesta por una rotación limitada de jugadores, pero incluso con estos cambios, los números de Gavi no parecen buenos. Ha sido titular en solo dos partidos y no ha dispuesto más que de un reducido número de minutos de juego.

Su marginación en este Clásico resulta muy llamativa, a la vista del impacto que Gavi acostumbraba a dejar en este tipo de duelos.