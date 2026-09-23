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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traducido por

Un acontecimiento ausente durante 14 años: la familia Abu Al-Shamat escribe una nueva historia en la selección de Arabia Saudí

Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
S. Abu Al-Shamat
M. Abu Al Shamat
G. Donis
Arabia Saudí
Kuwait
Grecia

Un hecho poco frecuente en Arabia Saudí

La familia "Abu Al-Shamat" escribió una nueva página en la historia de la selección de Arabia Saudí, en la inauguración de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrenta a su homóloga de Kuwait, este miércoles, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo.

El once titular de la selección de Arabia Saudí contó con la presencia de dos hermanos: Mohammed Abu Al-Shamat, lateral del Al-Qadisiya, en la posición de extremo derecho, y Saleh Abu Al-Shamat, estrella del Al-Ahli, en la posición de mediapunta.

Según la cadena saudí "Al-Arabiya", esta es la primera vez que dos hermanos participan juntos en el once titular de Arabia Saudí desde hace 14 años.

La última vez fue el 11 de septiembre de 2012, cuando Moataz y Kamel Al-Mousa participaron en el once titular de la selección de Arabia Saudí, bajo la dirección del entrenador neerlandés Frank Rijkaard, que perdió ante Gabón en un amistoso por un gol a cero.

Gulf Cup
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Kuwait
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Arabia Saudí
KSA

Según la misma cadena, la historia de la selección de Arabia Saudí registra 16 casos en los que dos o más hermanos vistieron la camiseta de Arabia Saudí anteriormente.

Cabe recordar que Saleh Abu Al-Shamat fue el primero en incorporarse a la selección de Arabia Saudí bajo la dirección del entrenador francés Hervé Renard, antes de que Doniš lo excluyera de la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, e incorporara a su hermano Mohammed en su lugar.

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