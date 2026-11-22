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El presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, elogió efusivamente al director deportivo Ole Book.

«Sin querer echarte demasiadas flores todavía, en los meses que llevas con nosotros has demostrado ser un acierto absoluto en todos los sentidos», dijo Watzke el domingo en la asamblea de socios del líder de la Bundesliga. «Tienes una forma de abordar las cosas admirablemente sencilla y objetiva, unida a una gran competencia».

Book llegó a Dortmund en verano procedente del recién ascendido SV Elversberg. Allí asumió el cargo del exjugador del BVB Sebastian Kehl, que había dejado su puesto en marzo. «Sinceramente, tampoco podías tener una mejor presentación que la de hoy en la asamblea de socios», le dijo Watzke a Book. «Estamos felices de tenerte aquí».

El BVB ocupa el primer puesto tras su victoria por 1-0 (0-0) el sábado en el campo del colista, el Borussia Mönchengladbach . «Hace ocho años celebramos la última asamblea de socios en la que el Borussia Dortmund era líder de la clasificación. Hoy vuelve a ser así», dijo Watzke antes de que el equipo del entrenador Niko Kovac entrara en la sala sobre las 13:10, recibido con una ovación de pie por los socios presentes.