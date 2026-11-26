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El abogado deportivo internacional Ralph Charbel ha dado su opinión sobre el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal.

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El TAS anunció el pasado martes que aceptaba el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol y anulaba la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que había declarado a Marruecos campeón continental por la vía administrativa después de que los jugadores senegaleses abandonaran el terreno de juego durante el partido.

Ralph Charbel explicó este jueves, en declaraciones exclusivas a Kooora, que el TAS basó su fallo en la decisión del árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala de completar el partido en el minuto 109, lo que permitió que concluyera con 1-0 a favor de Senegal.

Charbel añadió que el panel arbitral del TAS aplicó al caso el principio del «terreno de juego».

El abogado deportivo internacional lo explicó así: «El principio del terreno de juego es un principio jurídico consagrado por el Tribunal Federal suizo, según el cual los órganos jurisdiccionales deportivos se abstienen de revisar o anular las decisiones técnicas que adoptan los árbitros en el campo durante el desarrollo del partido, salvo que se demuestre que las reglas de juego se aplicaron de forma arbitraria o de mala fe».

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Señaló que, de acuerdo con este principio, la potestad de decidir si se reanuda o no un partido corresponde exclusivamente al árbitro principal y no a ningún órgano, comité o tribunal, por lo que la decisión del colegiado congoleño es firme y no admite recurso ni revisión alguna.

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¿Se perjudicó a Marruecos?

Preguntado sobre si la decisión del TAS fue injusta con Marruecos, Charbel aseguró que el tribunal dictó un fallo justo a la vista del desarrollo del caso.

«En mi opinión, el fallo es justo y coherente con la jurisprudencia firme y consolidada del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la aplicación del principio del terreno de juego», afirmó.

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Charbel puso un ejemplo: «El 6 de marzo de 2009, el TAS rechazó el recurso presentado por el Comité Olímpico de las Antillas Neerlandesas contra la Federación Internacional de Atletismo y el Comité Olímpico de Estados Unidos, con base en el principio del terreno de juego».

El abogado libanés prosiguió: «La decisión del árbitro Ndala no parece estar viciada por arbitrariedad ni mala fe alguna. Por tanto, el caso de la última final de la Copa Africana de Naciones no constituye una excepción al principio del terreno de juego».

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El TAS rechaza aplicar los artículos 82 y 84

En los fundamentos de su fallo, el TAS afirmó que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones no son aplicables a este caso, y precisó que su finalidad es determinar el resultado del partido únicamente cuando la conducta de uno de los equipos lleva al árbitro a dar por terminado el encuentro de forma definitiva.

En consecuencia, el panel concluyó que el árbitro no cometió ningún error jurídico al decidir reanudar el partido, lo que echó por tierra el fundamento de la decisión que había otorgado a Marruecos la victoria en la final.

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El tribunal no pasó por alto las circunstancias en las que el árbitro tomó su decisión, ya que reconoció que se vio obligado a resolver en un ambiente marcado por una «tensión extrema».

No obstante, subrayó al mismo tiempo que esas circunstancias no bastan para calificar la decisión de arbitraria, y explicó que no se apreció que el criterio del árbitro se viera influido por factores ajenos al partido.

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De este modo, el tribunal rechazó también el argumento de la Real Federación Marroquí de Fútbol según el cual la decisión del árbitro había sido arbitraria.

Cabe recordar que la Federación Marroquí de Fútbol ha anunciado su intención de recurrir el fallo del tribunal deportivo, y se espera que acuda a la justicia federal suiza.