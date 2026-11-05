Las opciones de Marruecos de retener el título de la Copa Africana de Naciones parecen amplias, pese al recurso presentado por Senegal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en contra de la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de considerarla perdedora de la final por un resultado de 3-0, según las estimaciones de un abogado especializado en derecho deportivo.

El abogado francés Romain Bisini, que cuenta con experiencia en los casos examinados ante el TAS, considera que la aplicación estricta de los reglamentos beneficia a Marruecos, y prevé que el tribunal respalde la decisión del comité de apelación de la CAF, al tiempo que valora las posibilidades de éxito del recurso senegalés como "muy bajas".

Bisini explicó, según destacó el diario español "Sport", que la decisión de la CAF se basó en los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que establecen que un equipo sea considerado perdedor y eliminado del torneo si se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del partido sin permiso del árbitro, computándose el resultado de 3-0 a favor de su rival.

El abogado señaló que el comité de apelación consideró que la selección senegalesa se negó a continuar jugando y abandonó el terreno de juego durante la final del torneo sin obtener el permiso del árbitro, pero apuntó que los detalles del caso y las razones exactas de la decisión del comité no se han hecho públicos.

En lo que respecta a los posibles argumentos de la parte senegalesa, Bisini prevé que esta última se aferre a que el objetivo del reglamento es sancionar al equipo que se niega a reanudar el juego, algo que podría no aplicarse al caso en litigio, dado que el partido ya se completó.

La federación senegalesa también podría argumentar que tres jugadores permanecieron en el terreno de juego y, por tanto, no puede considerarse que la selección lo abandonara por completo; sin embargo, el abogado señaló que el artículo 3.1 de las reglas del fútbol emitidas por la International Football Association Board (IFAB) exige la presencia de al menos siete jugadores para que el partido continúe.

Bisini afirmó: "A pesar de ello, y teniendo en cuenta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo examina en primer lugar las cuestiones jurídicas, creo que las posibilidades de éxito de Senegal en el recurso son muy bajas".

El abogado estimó que la probabilidad de que se respalde la decisión de la CAF es del 75%, lo que significa que Marruecos continuaría como campeón del continente, subrayando que el papel del tribunal consiste en aplicar los reglamentos, y no en evaluar los sentimientos o lo que ocurrió en el terreno de juego.

Bisini descartó la posibilidad de repetir la final, aclarando que los reglamentos de la CAF no contemplan esta opción, y que la sanción establecida en el caso en litigio es considerar perdedor al equipo infractor por un resultado de 3-0.

Añadió que el respaldo del TAS a la decisión de la CAF conllevaría, desde el punto de vista jurídico, la anulación de la victoria de Senegal y la entrega de la copa a Marruecos, además del intercambio de medallas, señalando que el caso tiene un carácter excepcional.

Por el momento, el recurso senegalés no suspende la ejecución de la decisión de la CAF, lo que significa que Marruecos sigue conservando el título de la Copa Africana de Naciones, hasta que se dicte un fallo definitivo del Tribunal de Arbitraje Deportivo a finales de este mes de noviembre.