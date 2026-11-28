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Carlos de Pablo, abogado especializado en derecho deportivo, asegura que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, podía haber rescindido unilateralmente su contrato con el club español para fichar por el Barcelona.

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Así lo recoge el diario español Sport, que ha puesto el foco en el análisis jurídico que De Pablo hace de la pasada crisis de Álvarez desde una perspectiva distinta, centrada en los derechos del jugador como trabajador con derecho a tomar las decisiones sobre su futuro profesional.

Según Sport: «Suele decirse que el paso del tiempo lo cura todo, pero ¿es así en todos los casos? El paso de los meses no solo ha servido para rebajar la tensión del choque entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por Julián Álvarez, sino que ha dado la impresión de que, en el fondo, nunca pasó nada».

Hansi Flick y la afición del Barcelona encontraron en Raphinha el delantero centro que el equipo tanto necesitaba, un papel que podría haber ocupado Álvarez, entre otros jugadores. El delantero argentino, por su parte, se quedó en Madrid y no se marchó.

Las relaciones institucionales entre ambos clubes han vuelto a la normalidad y la guerra mediática que libraron ha terminado, mientras Álvarez intenta recuperar su mejor nivel sobre el césped, aunque la reconciliación plena con la afición del Atlético de Madrid sigue sin producirse.

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La reciente mejoría del jugador no ha borrado las secuelas de un verano muy convulso: los responsables de ambos clubes parecen haber dejado atrás sus diferencias y pasado página, mientras el delantero argentino sigue cargando con las consecuencias de lo ocurrido.

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Álvarez, un trabajador como cualquier otro

Es precisamente ahí donde Carlos de Pablo, abogado especializado en derecho laboral, derechos humanos y derecho deportivo, centra su análisis de la crisis. Aborda el caso desde otro ángulo: el de Álvarez como un trabajador con unos derechos que, a su juicio, no se han respetado como se debía.

De Pablo considera que hay muchos detalles que merecen debate, pero tiene muy claro cuál es el punto de partida: «Siempre he defendido y seguiré defendiendo a las personas trabajadoras».

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A partir de esa convicción, el abogado propone alterar el orden del relato y empezar por el final, como hacen «muchos directores de cine destacados».

De Pablo sitúa ese final en el último partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano: «Las directivas de ambos clubes, que se habían atacado durante meses en los medios y en cada ocasión que coincidían por el caso de Julián Álvarez, aparecieron aquel día juntas, con sus diferencias resueltas y las relaciones normalizadas, y celebraron una comida de directivas como si no hubiera pasado nada».

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Sin embargo, el abogado cree que la imagen de los dirigentes de ambos clubes contrastaba por completo con la situación del jugador: «Empezó el partido, nos fuimos al terreno de juego y nos encontramos a un Julián Álvarez distinto. Cualquiera que conozca las fases por las que pasan los trabajadores en casos de acoso psicológico, presión y estrés puede darse cuenta de que esa persona no está bien».

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«En todo este caso hay una víctima»

De Pablo cree que esas circunstancias también se reflejaron en el rendimiento de la Araña sobre el césped: «De hecho, todo el mundo coincide, en lo profesional, en que no hizo un buen partido y en que su nivel fue malo».

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El abogado expone con claridad su lectura de la situación: «Al final de este caso tenemos dos directivas de club, o dos directivas de empresa, que vuelven a estar en buena sintonía y han normalizado sus relaciones, mientras tenemos a un trabajador que sigue sufriendo y atraviesa una situación muy complicada en lo personal y en lo profesional».

De ahí extrae su primera conclusión, que encierra una crítica clara a ambos clubes: «En todo este caso hay una víctima, y hay dos instituciones que han provocado que exista esa víctima».

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El derecho del jugador a decidir su destino

El análisis de De Pablo parte de un principio básico: Julián Álvarez es, ante todo, un trabajador y, por tanto, debe tener la capacidad de tomar las decisiones sobre su futuro profesional.

«Es él quien decide y quien tiene la responsabilidad de determinar cómo se desarrolla y evoluciona su carrera profesional y qué rumbo toma, y no terceros», afirmó el abogado.

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En este sentido, De Pablo sostiene que el delantero argentino tenía derecho a rescindir unilateralmente su contrato con el Atlético de Madrid, aunque esa decisión le obligara después a indemnizar económicamente al club por los posibles perjuicios que pudiera sufrir.

Explicó que la indemnización podría abarcar «el daño emergente o el lucro cesante», según la naturaleza de los perjuicios derivados de la rescisión del contrato.

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Una cláusula de rescisión abusiva

Entre los puntos que más critica el abogado figura la cláusula de rescisión de 500 millones de euros incluida en el contrato del jugador con el Atlético de Madrid.

De Pablo calificó esta cláusula de «absolutamente desproporcionada, totalmente injusta y completamente abusiva», y considera que, en caso de desacuerdo sobre la cantidad que corresponde al Atlético de Madrid, debería haberse dejado en manos de un tribunal la fijación de la indemnización adecuada.

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También puso el foco en la postura del Real Madrid, que fijó para el jugador un precio superior a las valoraciones que manejaba el mercado de fichajes en aquel momento.

«Las valoraciones de los cinco portales especializados en tasar a los jugadores y el valor de los traspasos en todo el mundo oscilaban entre 85 y 120 millones de euros, pero el Real Madrid hizo una oferta pública de 150 millones de euros y, con ello, elevó el valor del traspaso de Julián Álvarez», dijo De Pablo.

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El argumento del abogado no se limita al derecho del jugador a marcharse del club, ya que también considera que «Julián Álvarez podía haber extinguido su contrato de trabajo al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, por incumplimiento de las obligaciones contractuales».

De Pablo cree que algunas actuaciones del Atlético de Madrid pudieron suponer «una vulneración del derecho al trabajo y del derecho a la salud del jugador».

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El abogado se apoyó en las declaraciones de los dirigentes del club: «El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y otros responsables del club han dedicado mucho tiempo durante todo este periodo a asegurar que Julián Álvarez, que dijo que su deseo era fichar por el Barcelona, aunque no lo declaró directamente sino que lo insinuó, nunca jugaría en el Barcelona, ni tampoco en el Real Madrid».

Carlos de Pablo considera que este tipo de posturas choca frontalmente con un principio fundamental de los derechos de los trabajadores: «El derecho al trabajo significa que es el trabajador quien gestiona su vida profesional y toma sus propias decisiones al respecto, y ningún tercero puede imponérselo».