Umtiti se burla de la disputa entre Mbappé y Dembélé: nunca vimos a Messi hablar del Balón de Oro

El francés Samuel Umtiti, exdefensa del Barcelona, se burló de la disputa que mantienen sus compatriotas Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, y Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain, en torno al Balón de Oro 2026.

Mbappé y Dembélé (ganador del galardón el año pasado) figuran como principales candidatos al Balón de Oro este año, junto a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y Lionel Messi, actual estrella del Inter Miami y leyenda del Barça.

La polémica se remonta a una entrevista que Mbappé concedió el pasado sábado a la revista France Football, que otorga el Balón de Oro desde 1956.

En la entrevista, el delantero del Real Madrid y de la selección francesa afirmó: «A Dembélé siempre se le vio como un jugador con talento, mientras que a mí, por otro lado, siempre se me consideró el jugador elegido».

Dembélé se apresuró a responder: «Nunca se me vio como el jugador elegido, pero trabajé duro y el año pasado fui recompensado con una temporada extraordinaria en el Paris Saint-Germain».

En un comentario sobre esta disputa, Umtiti dijo en tono de broma en el canal RMC Sport: «En el Barcelona, nunca vi a Messi hablar del Balón de Oro de esta manera», teniendo en cuenta que Leo posee el récord de conquistas del galardón (8 veces).

Umtiti añadió, según recogió el diario Mundo Deportivo: «Durante mi etapa en el Barcelona, Messi no hizo declaraciones de este tipo sobre el Balón de Oro. Me cuesta entenderlo, pero así es Kylian, y creo que esto puede molestar a algunos de sus compañeros».

El campeón del Mundial 2026 prosiguió: «Cuando volví a ver lo que dijo Kylian, no ofendió a Ousmane. Sus palabras se sacaron de contexto, porque antes de eso había elogiado mucho a Ousmane».

Y continuó: «Los dos jugadores tienen personalidades completamente distintas. Ousmane no es Kylian, y viceversa. Sabemos que Kylian tiene su propia forma de expresarse y que, en ocasiones, hay que entender lo que quiere decir. Debemos ver las cosas desde una perspectiva más amplia».

Y concluyó: «Al final, vi que estaba hablando de Ousmane, de su talento, y es cierto que nadie esperaba que Ousmane ganara el Balón de Oro. Todos decían que Kylian sería quien lo ganaría. Lo que dijo es la verdad. No hay motivo para que se enfaden».

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora



